Instaladas as primeiras zonas para fumantes nas estações ferroviárias suíças 05. Junho 2019 - 08:15 As nuvens de fumaça de cigarro nas estações de trem suíças estão se dissipando lentamente. Ou, pelo menos, mudando de local. Na terça-feira, quatro estações foram equipadas com zonas específicas para fumantes. O plano é equipar quase 1.000 estações até o final de outubro e todas as estações do país até meados de 2020. Apesar dos cinzeiros nas plataformas, dois terços das pontas de cigarro ainda aterram nos trilhos, disse o Sindicato dos Transportes Públicos na terça-feira (4). São 550 quilos por dia ou 200 toneladas por ano. As zonas para fumantes devem ajudar a reduzir essa poluição e tornar o ar e a atmosfera das estações mais agradáveis para os passageiros, acrescentou. Só será permitido fumar nas zonas assinaladas nas plataformas e em frente das estações. Duas zonas para fumantes por plataforma estão planejadas para grandes estações com plataformas longas. Estações de tamanho médio terão uma na plataforma, e estações pequenas terão áreas para fumantes nas entradas. O sindicato dos transportes havia rejeitado uma proibição total de fumar nas estações porque "não queria incomodar ninguém". O objetivo era a máxima satisfação do cliente, disse. No entanto, por enquanto, não há uma estrutura legal para multar os fumantes que não respeitarem as zonas. O projeto é baseado na "liberdade empresarial das empresas de transporte, não em um mandato legal", disse o sindicato dos transportes. As empresas de transporte são apenas "encorajadas" a implementar o programa, acrescentou. As primeiras estações a ter zonas de fumantes são Burgdorf, Lyssach, Hindelbank e Schönbühl, todas no cantão de Berna.