Em vez de administrar o portfólio financeiro, o empresário assumiu o ministério da economia de Doris Leuthard, que por sua vez assumiu as rédeas do Departamento Federal do Meio Ambiente, Transporte, Energia e Comunicações (DETEC).

Membro do Partido Radical, de centro-direita, Schneider-Ammann, 66, anunciou na primavera que este seria seu último mandato no gabinete de sete pessoas. Ele é membro do governo desde 1º de novembro de 2010, sucedendo Hans-Rudolf Merz.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Ministro da economia anuncia sua saída ATS-SDA 25. Setembro 2018 - 10:47 O ministro suíço da Economia, Johann Schneider-Ammann, deixará o Conselho Federal (órgão executivo) até o final do ano, conforme confirmado esta manhã. O presidente da Câmara dos Deputados, Dominique de Buman, fez o anúncio na terça-feira, confirmando os rumores que estavam circulando na capital suíça nos últimos dias. O ministro deve realizar uma coletiva de imprensa na manhã de terça-feira. Membro do Partido Radical, de centro-direita, Schneider-Ammann, 66, anunciou na primavera que este seria seu último mandato no gabinete de sete pessoas. Ele é membro do governo desde 1º de novembro de 2010, sucedendo Hans-Rudolf Merz. De Buman e a presidente do Senado, Karin Keller-Sutter, agradeceram a Schneider-Ammann por seu compromisso "incansável". Os senadores deram ao ministro que estava presente uma ovação de pé. "Sabíamos que ele era um homem de convicção", disse Keller-Sutter, acrescentando que ele queria passar mais tempo com sua família e "ser avô". Em vez de administrar o portfólio financeiro, o empresário assumiu o ministério da economia de Doris Leuthard, que por sua vez assumiu as rédeas do Departamento Federal do Meio Ambiente, Transporte, Energia e Comunicações (DETEC). A eleição para substituí-lo deve acontecer no Parlamento em 5 de dezembro.