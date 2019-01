O aumento do consumo pode ser parcialmente explicado pelo aumento das prescrições do analgésico em instituições psiquiátricas, informou o jornal Le Matin Dimanche no domingo. A morfina está substituindo cada vez mais a metadona, que é dada aos viciados em drogas como um substituto da heroína, já que a morfina evita certos efeitos colaterais dos pacientes.

Cresce o uso de morfina nos hospitais suíços 07. Janeiro 2019 - 14:17 O consumo de morfina em tratamento ambulatorial na Suíça aumentou em 70% em 2017, de acordo com um estudo realizado pela Helsana, a maior seguradora de saúde do país, em colaboração com o Hospital Universitário de Basileia e o Instituto de Medicina Farmacêutica. O aumento do consumo pode ser parcialmente explicado pelo aumento das prescrições do analgésico em instituições psiquiátricas, informou o jornal Le Matin Dimanche no domingo. A morfina está substituindo cada vez mais a metadona, que é dada aos viciados em drogas como um substituto da heroína, já que a morfina evita certos efeitos colaterais dos pacientes. Mas esse aumento também fez parte de um aumento geral no consumo de opiáceos legais, que cobrem todos os analgésicos, disse o jornal. Dados da Interpharma, associação de empresas farmacêuticas suíças, mostram que a venda de opioides aumentou cerca de 50% entre 2010 e 2017, de 1,27 milhão para 1,82 milhão de unidades.