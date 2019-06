Torrid time predicted for Switzerland by 2060

Com mais de 40 graus nas cidades, longos períodos de seca e pouca neve no inverno, dentro de 40 anos a Suíça poderá se assemelhar a um país ...

O verão tórrido de 2003, que causou 975 mortes na Suíça, deixou sua marca. Os cantões da Suíça francófona e do Ticino, particularmente ativos, elaboraram planos sobre como as autoridades e a população deveriam se comportar em caso de altas temperaturas. São medidas muito simples, mas eficazes: campanhas de informação dirigidas à população, conscientização das pessoas em maior risco e sistemas de alerta térmico que avisam os funcionários de asilos e hospitais. Em alguns cantões, foram introduzidos sistemas para contatar diretamente as pessoas em risco, como os idosos que moram sozinhos.

Em comparação com outros países europeus, a Suíça demonstrou uma maior sensibilidade ao problema e a ligação entre as mudanças climáticas e a saúde é considerada há algum tempo. Em particular, um número relativamente grande de medidas de adaptação está sendo implementado para reduzir a mortalidade devido a ondas de calor e evitar a disseminação do mosquito tigre, encontrado ao sul dos Alpes.

No momento, é a mortalidade devido às ondas de calor. No futuro, no entanto, doenças transmitidas por vetores - como o mosquito tigre - podem ser um problema. Nos últimos anos, houve epidemias de chikungunya e febre do Nilo no sul da França e na Itália.

Martin Röösli: O relatório mostra que a situação nas regiões centrais da Europa, incluindo a Suíça, é menos problemática do que nos extremos norte e sul do continente. Graças à sua posição geográfica, a Suíça é, portanto, "privilegiada", embora haja mudanças substanciais também nas regiões alpinas.

When a tree is worth more than air conditioning

"A principal novidade do relatório é o fato de se concentrar nos múltiplos efeitos das mudanças climáticas na saúde", disse Martin RöösliLink externo , chefe da unidade de 'Exposição Ambiental e Saúde' do Instituto Tropical e Saúde Pública da Basileia. Nas discussões sobre o clima, segundo ele, muitas vezes esquecemos que também há consequências para a saúde. "Há efeitos diretos, como mortes ligadas a ondas de calor e indiretos. Estou pensando, por exemplo, na propagação do mosquito tigre e em doenças como a febre do Nilo Ocidental".

As repercussões negativas do aquecimento global sobre a saúde se manifestam em vários níveis, enfatiza o EASAC. Elas incluem o aumento da exposição a altas temperaturas, eventos extremos, poluição do ar e alérgenos, enfraquecimento da segurança alimentar e aumento do risco de contrair doenças infecciosas.

A redução das emissões de CO2 tem efeitos benéficos não apenas sobre o clima, mas também sobre a nossa saúde, observa o estudo do Conselho Consultivo Científico das Academias Europeias ( EASACLink externo ) publicado na segunda-feira (3). De acordo com o órgão que reúne as academias científicas dos países membros da União Europeia, além das suíças e norueguesas, uma economia de emissão zero poderia evitar "várias centenas de milhares de mortes prematuras por ano na UE".

Um novo estudo destaca a ligação entre emissões de carbono, mudanças climáticas e saúde humana. "A Suíça se preparou para lidar com as ondas de calor e tenta conter a disseminação de doenças tropicais", diz Martin Röösli, coautor do estudo.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

O clima também tem consequências para a saúde Luigi Jorio 03. Junho 2019 - 18:00 Um novo estudo destaca a ligação entre emissões de carbono, mudanças climáticas e saúde humana. "A Suíça se preparou para lidar com as ondas de calor e tenta conter a disseminação de doenças tropicais", diz Martin Röösli, coautor do estudo. A redução das emissões de CO2 tem efeitos benéficos não apenas sobre o clima, mas também sobre a nossa saúde, observa o estudo do Conselho Consultivo Científico das Academias Europeias (EASAC) publicado na segunda-feira (3). De acordo com o órgão que reúne as academias científicas dos países membros da União Europeia, além das suíças e norueguesas, uma economia de emissão zero poderia evitar "várias centenas de milhares de mortes prematuras por ano na UE". As repercussões negativas do aquecimento global sobre a saúde se manifestam em vários níveis, enfatiza o EASAC. Elas incluem o aumento da exposição a altas temperaturas, eventos extremos, poluição do ar e alérgenos, enfraquecimento da segurança alimentar e aumento do risco de contrair doenças infecciosas. "A principal novidade do relatório é o fato de se concentrar nos múltiplos efeitos das mudanças climáticas na saúde", disse Martin Röösli, chefe da unidade de 'Exposição Ambiental e Saúde' do Instituto Tropical e Saúde Pública da Basileia. Nas discussões sobre o clima, segundo ele, muitas vezes esquecemos que também há consequências para a saúde. "Há efeitos diretos, como mortes ligadas a ondas de calor e indiretos. Estou pensando, por exemplo, na propagação do mosquito tigre e em doenças como a febre do Nilo Ocidental". swissinfo.ch: O que o relatório diz sobre a Suíça? Martin Röösli: O relatório mostra que a situação nas regiões centrais da Europa, incluindo a Suíça, é menos problemática do que nos extremos norte e sul do continente. Graças à sua posição geográfica, a Suíça é, portanto, "privilegiada", embora haja mudanças substanciais também nas regiões alpinas. Na Suíça, qual é o principal impacto negativo das mudanças climáticas na saúde? No momento, é a mortalidade devido às ondas de calor. No futuro, no entanto, doenças transmitidas por vetores - como o mosquito tigre - podem ser um problema. Nos últimos anos, houve epidemias de chikungunya e febre do Nilo no sul da França e na Itália. O que as autoridades estão fazendo para lidar com o problema? Em comparação com outros países europeus, a Suíça demonstrou uma maior sensibilidade ao problema e a ligação entre as mudanças climáticas e a saúde é considerada há algum tempo. Em particular, um número relativamente grande de medidas de adaptação está sendo implementado para reduzir a mortalidade devido a ondas de calor e evitar a disseminação do mosquito tigre, encontrado ao sul dos Alpes. Você pode nos dar alguns exemplos concretos? O verão tórrido de 2003, que causou 975 mortes na Suíça, deixou sua marca. Os cantões da Suíça francófona e do Ticino, particularmente ativos, elaboraram planos sobre como as autoridades e a população deveriam se comportar em caso de altas temperaturas. São medidas muito simples, mas eficazes: campanhas de informação dirigidas à população, conscientização das pessoas em maior risco e sistemas de alerta térmico que avisam os funcionários de asilos e hospitais. Em alguns cantões, foram introduzidos sistemas para contatar diretamente as pessoas em risco, como os idosos que moram sozinhos.