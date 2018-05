Os novos mapas são mais finos do que as edições anteriores (dobrado: 11 x 22 cm) e todas as informações são exibidas em um lado. Eles também são mais duros graças ao papel impermeável e resistente a rasgos.

Novos mapas de caminhada são lançados para este verão 21. Maio 2018 - 11:30 O Departamento Federal de Topografia (swisstopo) lançou o primeiro da nova geração de mapas de caminhada com gráficos 'inteligentes'. Dezesseis novos mapas de caminhada, baseados no mapa nacional de escala 1: 50.000, foram liberados para venda na quinta-feira. Eles foram criados em cooperação com a Federação Suíça de Caminhadas, e os gráficos foram atualizados após a realização de uma pesquisa pública online. Entre os novos elementos, o conteúdo temático foi integrado com as informações topográficas em vez de apenas ser adicionado como uma camada. Trilhas de caminhadas simples, de caminhadas nas montanhas e trilhas alpinas também foram diferenciadas com as cores amarelo, vermelho e azul para combinar com os sinais usados ​​nos caminhos. Outras características incluem pictogramas que indicam pontos de interesse, torres de observação, castelos, pousadas isoladas, cabanas de montanha, estacionamento, cimeiras e rotas de corda fixa. Os dezasseis novos mapas abrangem as seguintes regiões: Olten, Rotkreuz, Berna, Sardona, Zurique, Lachen, Escholzmatt, Bulle, Rapperswil, Walenstadt, Stans, Gantrisch, Willisau, Avenches, Klausenpass e Interlaken. A Swisstopo planeja lançar todos os 59 mapas até 2020, garantindo que toda a Suíça esteja coberta com a nova geração de mapas de trilhas. Os novos mapas são mais finos do que as edições anteriores (dobrado: 11 x 22 cm) e todas as informações são exibidas em um lado. Eles também são mais duros graças ao papel impermeável e resistente a rasgos.