Ganhar a cidadania suíça aumenta os rendimentos 06. Dezembro 2019 - 13:20 Os estrangeiros que obtêm a cidadania suíça geralmente aumentam seus rendimentos anuais em CHF 5.000 nos 15 anos seguintes, em comparação com aqueles que não se naturalizam, revela um novo estudo. Uma equipe de pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH-Z) e da Universidade de Stanford estudou os benefícios econômicos da obtenção da cidadania e da integração a longo prazo. Com foco em 46 municípios suíço-alemães, eles analisaram os registros de seguridade social e dados previdenciários dos indivíduos para comparar a renda dos candidatos antes e depois de receberem uma decisão de naturalização positiva ou negativa. Para o seu estudo, concentraram-se nos municípios que utilizaram um processo de votação por escrutínio secreto para decidir os pedidos de cidadania individual até 2003. Em seguida, concentraram-se nos boletins de voto com resultados próximos. Suas conclusões mostraram que a aquisição da cidadania suíça aumenta os rendimentos anuais dos novos cidadãos em uma média de CHF 5.000 nos 15 anos seguintes. "Os efeitos positivos no rendimento são maiores para as pessoas com os salários mais baixos e os imigrantes mais marginalizados, particularmente os da Turquia e da ex-Iugoslávia", explicou Dominik Hangartner, professor de Políticas Públicas na ETH Zurique, num comunicado. Hangartner disse que o estudo mostrou que a naturalização tem um "efeito positivo a longo prazo na integração econômica" e que "quanto mais cedo uma pessoa receber a cidadania, mais cedo ela poderá se integrar melhor na Suíça e maiores serão os efeitos da naturalização na renda vitalícia". Seus resultados foram publicados na revista Science Advances no dia 4 de dezembro. A cidadania suíça é geralmente muito procurada e, consequentemente, difícil de obter. Estrangeiros sem laços diretos de sangue com a Suíça, seja por nascimento ou casamento, devem viver no país por pelo menos dez anos antes de poderem solicitar a cidadania. Em 2018, 42.500 pessoas receberam a cidadania suíça. O número anual ultrapassa a marca dos 40.000 desde 2015.