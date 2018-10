Policial suíço ensina estrangeiros a conviverem com a liberdade e a segurança

Por um outro lado, temos observado aumento do número de crimes digitais, como assédio moral e pornografia. Fazemos trabalho intenso de prevenção nas escolas e em asilos de idosos. Como no Brasil, aqui na Suíça existe o crime de ligar para a casa ou celular e se passar como alguém da família para pedir dinheiro, o chamado Enkeltrick (n.r.: truque do neto). As vítimas são principalmente os mais idosos. Há também os golpistas que telefonam e dizem que precisam de dinheiro para doações a instituições de caridade.

É claro para mim que, dependendo da cultura, as pessoas se comportam e entendem determinadas regras de forma diferente. Por exemplo, como é o comportamento em cada país com relação a beber e dirigir, o uso do cinto de segurança, a oferecer propina para o guarda.

Fábio Mateus é um dos estrangeiros a atuar na polícia do cantão de Basileia-cidade. O português naturalizado no início do ano se considera ...

Por virem de sociedades com poderes patriarcais muito fortes, não estão acostumados a conviver com a liberdade que a Suíça proporciona. Para esses rapazes, é difícil lidar com o fato de que os pais ou os órgãos repressores não estão mais ali. É um grande desafio aprender a lidar com a liberdade.

Queremos que a população confie no nosso time. Policiais da Suíça não são treinados para bater nas pessoas e, sobretudo, não queremos sujar nossa imagem. Por isso acho muito importante que seja feito trabalho de conscientização com esses grupos de estrangeiros específicos.

Dessa forma, eu penso que migrantes e Instituição Policial apresentam grande probabilidade de se comunicar mal, em vez de colaborar um com o outro. O nosso papel é mudar esse conceito. Isso sem falar na barreira da língua e do desconhecimento de direitos e deveres daqui.

Diante dessa relação de poder que atua sobre um público com valores, culturas e vivências tão diferentes, é preciso explicar o básico sobre o papel da Instituição na Suíça. Estamos aqui para garantir a segurança da população, na qual uma parte considerável é formada por estrangeiros. Desse grupo, existe uma parcela que vem de países onde a convivência com a Polícia é violenta, baseada na desconfiança, como no Brasil, por exemplo. Nós sabemos que a Polícia de outros lugares infelizmente bate, aplica multa de forma errada e aceita suborno.

Markus Gilgen: É intrínseco. Em termos gerais, o relacionamento da Instituição com a população é baseado no poder; nós representamos a autoridade e temos armas. Claro que precisamos lidar corretamente com as pessoas e só devemos lançar mão de armas quando extremamente necessário.

Outro padrão apresentado por alguns grupos de migrantes é o medo da polícia. Imagina que migrantes que tiveram experiência traumática com a Polícia migrem para a Suíça e tragam esses medos na bagagem. Essas pessoas podem passar essa mensagem negativa para os filhos, que frequentam escolas locais, e são orientados a enxergar os policiais de outra forma. Esse é só o início de um problema de integração, que começa com o trauma dos pais e pode interferir na adaptação da criança.

Há 17 anos na Corporação, o policial Markus Gilgen observa na sua rotina que as diferenças culturais interferem no entendimento sobre o papel da Instituição e consequentemente no seguimento de regras e leis. Um exemplo da influência da cultura no dia a dia da polícia pode ser descrito quando os brasileiros insistem em dirigir após o consumo de álcool ou em não usar o cinto de segurança.

Intrigada, aproveitei a pausa para abordá-lo. Não poderia sair dali sem saber o que a Polícia suíça tem a ver com o tema migração. Contundente, ele respondeu: "tudo". Segurança e integração andam de mãos dadas por uma série de fatores, que vão desde a prevenção de acidentes de trânsito a delitos do dia a dia, considerados simples desvios em seus países de origem, mas passíveis de serem enquadrados como crimes no país.

Convidada para evento civil de integração de estrangeiros promovido por Baden, cidade localizada ao noroeste de Zurique, me deparei com um policial suíço fardado.

