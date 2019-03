"É significativo que o governo federal esteja disposto a salvar um banco, mas não o nosso futuro", declara a jovem ativista Julia Hostettler, no mesmo artigo. Ela é a organizadora da greve do clima no cantão de Solothurn.

No caso do resgate do UBS, o maior banco da Suíça, em meio à crise financeira em 2008, "o argumento de ser uma situação emergencial se justificava, pois havia o risco que o banco falisse", afirma Reich no portal nau.ch.

Johannes Reich, professor de direito na Universidade de Zurique, explica que "o estado de emergência" só pode ser fundamentado se houver um perigo imediato para o público e se o procedimento legislativo normal for muito lento para contrapô-lo. Essas condições não são cumpridas no sentido jurídico quando se trata de combater o aquecimento global.

A lei aprovadaLink externo pela assembleia do cantão da Basileia-cidade prevê concretamente "levar em conta os efeitos sobre o clima e a sustentabilidade ecológica, social e econômica em todas as medidas tomadas pelo governo", define o texto.

As reivindicações dos jovens encontraram apoio também no Parlamento federal. A deputada federal do Partido Socialista, Samira MartiLink externo , pretende entregar uma moção com a mesma proposta. A deputada Adèle Thorens Goumaz (Partido Verde) já fez uma interpelaçãoLink externo , na qual exige que o governo federal "escute as propostas feitas pelos jovens".

"Exigimos que a Suíça declare o estado de emergência climático", diz o site do movimentoLink externo . Os ativistas consideram "vergonhosos" os debates realizados no Parlamento federal sobre a atual revisão das leis de redução da emissão de dióxido de carbono (CO2).

"Vamos parar de tirar férias no Chile, comer bananas no café da manhã e andar de carro. Você não poderá mais viajar de avião e só comerá carne uma vez por semana". Essas são as propostas do candidato ao governo cantonal (estadual) de Vaud, Yvan Richardet.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Se a Suíça cuidasse do clima como cuida de seus bancos Luigi Jorio 15. Março 2019 - 08:00 Os jovens que protestaram contra o aquecimento global exigem que a Suíça declare "estado de emergência climático". Porém, o clima não é como um banco que pode ser salvo da falência. "Vamos parar de tirar férias no Chile, comer bananas no café da manhã e andar de carro. Você não poderá mais viajar de avião e só comerá carne uma vez por semana". Essas são as propostas do candidato ao governo cantonal (estadual) de Vaud, Yvan Richardet. Richardet não é um político, mas sim um comediante e ator. Embora ele considere sua candidatura, anunciada em seu blog, como uma piada, o objetivo é transmitir uma mensagem séria: a necessidade de declarar a emergência climática. Como Richardet, outros milhares de cidadãos estão exigindo das autoridades o reconhecimento das mudanças climáticas como uma crise que precisa ser enfrentada com urgência. Um apelo reconhecido pelos jovens, que estão indo às ruas neste 15 de março para protestar contra a falta de ação. "Exigimos que a Suíça declare o estado de emergência climático", diz o site do movimento. Os ativistas consideram "vergonhosos" os debates realizados no Parlamento federal sobre a atual revisão das leis de redução da emissão de dióxido de carbono (CO2). Estado de emergência na Basileia Os jovens já conseguiram uma primeira vitória com suas ações: em 20 de fevereiro, a assembleia legislativa de Basileia-cidade adotou uma resolução que reconhece como prioridade o combate ao aquecimento global (leia o dossiê da swissinfo.ch sobre o aquecimento global). Seguindo o modelo da Basileia, projetos de lei semelhantes foram apresentados nas assembleias dos cantões de Berna, Genebra, Lucerna, St. Gallen, Zug e Zurique requerendo a decretação de um "estado de emergência climático". As reivindicações dos jovens encontraram apoio também no Parlamento federal. A deputada federal do Partido Socialista, Samira Marti, pretende entregar uma moção com a mesma proposta. A deputada Adèle Thorens Goumaz (Partido Verde) já fez uma interpelação, na qual exige que o governo federal "escute as propostas feitas pelos jovens". Resolução sem sentido A lei aprovada pela assembleia do cantão da Basileia-cidade prevê concretamente "levar em conta os efeitos sobre o clima e a sustentabilidade ecológica, social e econômica em todas as medidas tomadas pelo governo", define o texto. Esse caráter não vinculativo torna a resolução "desnecessária", dizem os adversários da proposta. Estes a consideram apenas uma forma de atrair a atenção dos jovens, especialmente em 2019, o ano das eleições federais e cantonais. Salvando bancos Johannes Reich, professor de direito na Universidade de Zurique, explica que "o estado de emergência" só pode ser fundamentado se houver um perigo imediato para o público e se o procedimento legislativo normal for muito lento para contrapô-lo. Essas condições não são cumpridas no sentido jurídico quando se trata de combater o aquecimento global. No caso do resgate do UBS, o maior banco da Suíça, em meio à crise financeira em 2008, "o argumento de ser uma situação emergencial se justificava, pois havia o risco que o banco falisse", afirma Reich no portal nau.ch. "É significativo que o governo federal esteja disposto a salvar um banco, mas não o nosso futuro", declara a jovem ativista Julia Hostettler, no mesmo artigo. Ela é a organizadora da greve do clima no cantão de Solothurn. Sem emergência A Constituição suíça não tem dispositivos que permitam declarar o estado de emergência, explica Ursula Brunner, advogada especializada em direito ambiental, à "nau.ch". A única "lei de emergência" na Suíça é aplicada em casos concretos de urgência. Exemplos típicos são desastres naturais como inundações, grandes danos causados por tempestades - ou o resgate do UBS.