Softbank investirá U$S 100 bilhões e criará 100 mil empregos nos EUA, afirma Trump

afp_tickers

3 minutos

O grupo japonês de investimentos em tecnologia SoftBank aportará 100 bilhões de dólares (R$ 605 bilhões) nos Estados Unidos e criará pelo menos 100 mil postos de trabalho no país, afirmou nesta segunda-feira (16) o presidente eleito, Donald Trump.

“Este investimento histórico é uma demonstração monumental de confiança no futuro dos Estados Unidos”, disse Trump durante uma entrevista coletiva em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida.

O aporte “vai ajudar a garantir que a inteligência artificial, as tecnologias emergentes e outras indústrias do futuro sejam construídas, criadas e desenvolvidas aqui mesmo, nos Estados Unidos”, acrescentou o republicano, que sucederá o democrata Joe Biden na Casa Branca.

Falando ao lado de Trump, o diretor-geral do SoftBank, Masayoshi Son, confirmou o compromisso de investir esse valor e prometeu criar 100 mil empregos.

“Estou muito entusiasmado para que isso aconteça”, afirmou Son, que disse que a vitória eleitoral de Trump em novembro “aumentou enormemente” sua confiança na economia americana.

– “Dobra a aposta” –

O valor é aproximadamente o dobro do que o SoftBank prometeu em dezembro de 2016, pouco antes de Trump iniciar seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos (2017-2021).

O gigante japonês acabou investindo 100 bilhões de dólares por meio de seu fundo Vision Fund, e grande parte do dinheiro foi aportado por fundos soberanos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.

“Trump é um presidente que dobra a aposta”, disse Son nesta segunda-feira. “Eu terei que dobrar a aposta”, acrescentou.

Masayoshi Son, de 67 anos, ficou famoso por investimentos iniciais e bem-sucedidos no gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba e no pioneiro da navegação na internet Yahoo, mas também fez apostas catastróficas, como no site de trabalho compartilhado WeWork.

O investidor asiático disse repetidamente que a “superinteligência artificial” chegará dentro de uma década, trazendo invenções e novos conhecimentos, assim como formas inéditas de investir.

No mês passado, a CNBC informou que o criador do ChatGPT, OpenAI, permitirá que seus empregados vendam ações à SoftBank por um valor aproximado de 1,5 bilhão de dólares (R$ 9,07 bilhões).

A SoftBank obteve um lucro líquido extraordinário no segundo trimestre após registrar perdas no primeiro trimestre e no ano anterior.

– Impulso para Trump –

O anúncio representa um impulso para o governo de Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro.

Durante a campanha, o republicano prometeu estimular a economia dos Estados Unidos, reduzindo a burocracia e acelerando os investimentos, inclusive no setor de petróleo e gás.

No entanto, analistas afirmam que algumas das medidas anunciadas pelo magnata, como a imposição de pesadas tarifas sobre importações e a deportação em massa de migrantes sem documentação, podem prejudicar o crescimento e causar inflação.

Um aumento nos preços poderia forçar o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, a reduzir o ritmo de corte nas taxas de juros de referência, que poderiam permanecer altas por mais tempo.

da-tu/nro/mel/db/jb/am