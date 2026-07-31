Sonda japonesa realiza sobrevoo mais próximo de um asteroide já registrado

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Uma sonda japonesa voou a 400 metros de um asteroide próximo da Terra neste mês, o que marca a maior aproximação já registrada em uma missão desse tipo, informou a agência espacial japonesa Jaxa.

A sonda Hayabusa2, do tamanho de uma geladeira, sobrevoou o asteroide Torifune em 5 de julho em uma missão que demonstrou a capacidade de desviar da Terra uma rocha espacial potencialmente perigosa.

A uma velocidade superior a 18.000 quilômetros por hora, a sonda chegou a 400 metros da superfície do asteroide e a 744 metros de seu centro, informou a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa) na quinta-feira (30).

“Os resultados mostram que, em comparação com todas as sondas espaciais do mundo que realizaram missões de sobrevoo, esta foi a que ficou mais próxima” de um asteroide, disse o cientista da Jaxa, Yuya Mimasu, a repórteres.

O recorde anterior pertencia a uma sonda chinesa, que voou a menos de 770 metros da superfície de um asteroide, segundo o jornal de negócios Nikkei.

Após o sobrevoo bem-sucedido, a Jaxa divulgou imagens raras que mostram o que parecem ser dois objetos redondos unidos, assemelhando-se a um boneco de neve.

Esta missão sucede um teste bem-sucedido da Nasa em 2022, no qual a órbita do asteroide Dimorphos foi alterada por meio de um impacto deliberado com uma espaçonave.

A Jaxa e a Agência Espacial Europeia uniram forças em outra missão de “defesa planetária” para explorar o asteroide Apophis, que passará perto da Terra em abril de 2029.

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