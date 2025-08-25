The Swiss voice in the world since 1935

SpaceX cancela voo de teste do megafoguete Starship

A empresa SpaceX cancelou neste domingo um voo de teste do megafoguete Starship, o revés mais recente para o veículo de lançamento, após tentativas recentes terminarem em explosões.

O foguete seria lançado do estado americano do Texas às 23h30 GMT. Quinze minutos antes, a SpaceX cancelou a operação. “Descarta-se o décimo voo do Starship, para dar tempo de resolver um problema nos sistemas em terra”, informou a empresa, na rede social X.

O maior e mais poderoso veículo de lançamento da História foi construído com o objetivo de levar os americanos de volta à Lua, e é essencial para realizar o sonho de Elon Musk – dono da SpaceX e pessoa mais rica do mundo – de colonizar Marte.

No entanto, repetidas explosões, que espalharam destroços sobre ilhas do Caribe e interromperam voos nos últimos meses, aumentaram a pressão sobre a SpaceX pela realização de um teste livre de contratempos.

Segundo o bloqueio de estradas previsto nos arredores da Starbase, o décimo voo do Starship poderia acontecer amanhã ou depois. A empresa não deu informações.

