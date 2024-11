SpaceX está pronta para novo voo de teste do Starship

afp_tickers

1 minuto

A SpaceX estava pronta para o novo voo de teste do seu megafoguete Starship, que terá o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, como testemunha, em uma amostra da aliança do republicano com Elon Musk.

O teste desta desta terça-feira (19) será a segunda tentativa da empresa de mostrar sua grande capacidade técnica: usar braços mecânicos, com os quais consegue capturar na descida o propulsor do Starship desde a plataforma de lançamento, reafirmando sua liderança no reaproveitamento de foguetes.

Usando um boné vermelho com a inscrição “MAGA”, uma referência ao seu slogan “Make America Great Again”, Trump cumprimentou Musk calorosamente na tarde de hoje, enquanto os dois se dirigiam à sala de controle. Uma janela de lançamento de 30 minutos será aberta às 22h GMT.

ia/nro/mav/db/lb