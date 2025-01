SpaceX recupera primeiro estágio do Starship mas perde o segundo

A SpaceX conseguiu nesta quinta-feira repetir a façanha técnica de recuperar, em seu retorno à Terra, o propulsor do seu megafoguete Starship, mas o estágio superior da nave caiu no Atlântico.

A empresa de Elon Musk realizou o que se considera uma proeza da engenharia, ao recuperar em descida controlada, pela segunda vez desde outubro, o propulsor SuperHeavy, usando braços mecânicos instalados em sua torre de lançamento.

O propulsor fez uma descida precisa usando seus motores, arrancando aplausos da equipe que acompanhava o feito na sede da empresa em Boca Chica, Texas. Mas a comemoração durou pouco.

A nave Starship perdeu contato com a base, e a SpaceX confirmou que ela havia sofrido uma “desmontagem rápida não programada”, um eufemismo para explosão. O monitor Flight Aware mostrou o desvio de vários aviões no Atlântico, perto de Turks e Caicos, enquanto usuários do X compartilhavam imagens de possíveis restos em chamas da Starship durante a sua reentrada na atmosfera.

A versão atualizada e de maior altitude do maior e mais potente veículo espacial já construído decolou às 16h37 locais, da base Starbase, em Boca Chica, Texas. Sete minutos depois, o propulsor SuperHeavy desacelerou da velocidade supersônica e pousou de forma precisa nos braços mecânicos da torre de lançamento.

A descida e a captura foram bem-sucedidas pela primeira vez em outubro passado, mas falharam no mês seguinte, quando o presidente eleito Donald Trump foi convidado a assistir à manobra.

O voo de hoje foi o sétimo de teste do megafoguete da SpaceX, e ocorreu no mesmo dia em que a empresa Blue Origin, de Jeff Bezos, fez um voo inaugural bem-sucedido do foguete New Glenn, na Flórida.

