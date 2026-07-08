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Starmer diz que Erdogan presenteou líderes da Otan com pistolas

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O presidente turco, Recep Erdogan, presenteou os líderes que participaram da reunião de cúpula da Otan com uma pistola e munição, revelou nesta quarta-feira (8) o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

Enquanto voava de Ancara para casa, Starmer disse a jornalistas britânicos que o presidente turco deu a cada líder uma pistola com seu nome gravado, juntamente com uma caixa de munição. Também incluiu uma nota, para isentar as armas dos controles de exportação. Starmer ressaltou que deixou a arma na Turquia, pois levá-la para o Reino Unido seria ilegal.

A cúpula em Ancara foi o último grande evento internacional do primeiro-ministro, que anunciou no mês passado sua renúncia. Ele vai permanecer no cargo até o Partido Trabalhista escolher seu sucessor, provavelmente o ex-prefeito de Manchester Andy Burnham.

A reunião aconteceu em um momento tenso para a aliança transatlântica de 77 anos, com os Estados Unidos exigindo que os membros cumpram a promessa de aumentar seus gastos com defesa. No entanto, o chefe da Otan, Mark Rutte, insistiu em que a aliança saiu fortalecida do encontro, apesar das divergências.

mhc/lpt/lb/vel/lb/ic

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