Starmer insta a manter a atenção na Ucrânia após reunir-se com Zelensky

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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pediu nesta terça-feira (17) que se mantenha a atenção no conflito na Ucrânia, apesar da guerra no Oriente Médio, ao receber em Londres o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

O líder ucraniano viaja pela Europa em um momento em que a guerra de seu país contra a Rússia tem sido ofuscada pelas hostilidades no Oriente Médio.

Ele esteve em Paris na semana passada e viajará a Madri na quarta-feira.

Um novo ciclo de negociações para encontrar uma saída para o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial foi adiado várias vezes e, por enquanto, nenhuma nova data foi marcada.

“Devemos manter a atenção na Ucrânia”, declarou Starmer ao receber Zelensky em Downing Street. “Obviamente há um conflito em curso no Irã e outros acontecimentos no Oriente Médio, mas não podemos perder de vista o que está acontecendo na Ucrânia e a necessidade do nosso apoio lá”, acrescentou.

Zelensky concordou que a guerra no Oriente Médio tem “uma influência considerável” sobre a Ucrânia e a Europa, e disse querer abordar com Starmer os “esforços diplomáticos” para pôr fim ao conflito.

Antes de ir a Downing Street, o presidente ucraniano visitou o rei Charles III no Palácio de Buckingham. Zelensky agradeceu ao monarca “e a toda a família real por seu apoio inabalável e sua solidariedade à Ucrânia”.

Além de se reunir com Charles III e Starmer, o presidente ucraniano fará um discurso no Parlamento britânico e se encontrará com o chefe da Otan, Mark Rutte.

Depois seguirá para Madri, onde será recebido na quarta-feira pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Nesta visita, a quarta à Espanha desde a invasão russa a seu país em 2022, Zelensky assinará acordos e participará de uma coletiva de imprensa conjunta com Sánchez.

Zelensky estará na capital espanhola um dia antes de os líderes da União Europeia se reunirem em Bruxelas para tratar da situação da Ucrânia, entre outros temas.

A última viagem do presidente ucraniano à Espanha foi em novembro de 2025, quando visitou o museu de arte Reina Sofía, em Madri, para ver o “Guernica”, quadro de Pablo Picasso, símbolo das consequências das guerras para os civis.

No início da invasão russa, Zelensky comparou o conflito ao massacre de Guernica, cidade do País Basco espanhol bombardeada em 1937 pela aviação nazista em apoio às tropas de Francisco Franco durante a Guerra Civil.

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