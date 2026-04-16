Starmer insta executivos de redes sociais a reforçarem a segurança infantil online

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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sugeriu possíveis medidas para limitar o acesso de crianças às redes sociais nesta quinta-feira (16), durante uma recepção em Downing Street para executivos de plataformas online.

“Isso não pode continuar assim. Tem que mudar porque, neste momento, as redes sociais estão colocando nossas crianças em risco”, disse ele aos líderes das principais plataformas de redes sociais, incluindo Meta (Facebook e Instagram), TikTok e X, em seu escritório em Londres.

Starmer convocou os executivos, que também incluíam representantes do Google, proprietário do YouTube, e do Snap (Snapchat), a reforçar a segurança infantil online.

“Um mundo onde as crianças são protegidas, mesmo que isso signifique acesso restrito, é preferível a um mundo onde o dano é o preço da participação”, disse ele aos executivos.

A reunião ocorreu enquanto o governo britânico realiza uma consulta sobre a possibilidade de proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais.

Na quarta-feira, os parlamentares britânicos rejeitaram pela segunda vez uma emenda nesse sentido, que havia sido aprovada anteriormente pela Câmara dos Lordes.

O governo não apoiou a emenda, afirmando que deseja aguardar a conclusão da consulta pública em andamento.

“Tomarei todas as medidas necessárias para garantir a segurança online das crianças. Trata-se de garantir que as empresas assumam a sua responsabilidade”, disse Starmer, citado em um comunicado divulgado antes da reunião desta quinta-feira com os executivos de redes sociais.

O primeiro-ministro trabalhista “pedirá explicações às empresas sobre as medidas que estão tomando para garantir a segurança das crianças e responder às preocupações das famílias”, afirmou Downing Street antes da reunião.

Personalidades britânicas, como o ator Hugh Grant, têm pressionado o governo a apoiar a proibição do acesso de menores de 16 anos às redes sociais, argumentando que os pais não podem combater os perigos sozinhos.

Alguns especialistas acreditam que as restrições podem ser facilmente contornadas e defendem que as plataformas exerçam maior controle sobre o seu conteúdo.

Alguns países, como Austrália, França e Grécia, adotaram ou anunciaram medidas para restringir o acesso de menores às redes sociais.

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