Stella McCartney mais ativista do que nunca e Gabriela Hearst invoca deusas em Paris

afp_tickers

3 minutos

A estilista Stella McCartney reinterpretou nesta segunda-feira(30) os casacos femininos, sobrepostos com suéteres com capuz, ou simplesmente sem calças, em um desfile ao ar livre em Paris, um protesto contra a extinção de pássaros.

“It’s about fucking time” foi o lema da estilista britânica, cada vez mais combativa em seu discurso contra o uso de peles animais, o desperdício na indústria da moda e, desta vez, contra o uso de penas de aves.

“Vejo as coisas de um ponto de vista diferente. Então abordei [a coleção] da perspectiva dos pássaros. Tentei trazer a leveza, a feminilidade do seu voo”, declarou à imprensa após o desfile, realizado em uma avenida parisiense que costuma ser local de uma feira.

Para levantar voo, a mulher pode se vestir com uma nuvem que lembra um marshmallow, ou com um vestido de noite em lamê que esconde os braços.

Como destaque, a filha do “beatle” Paul McCartney apresenta paletós amplos para a primavera/verão, com ombreiras grandes, sobre calças com pernas retas ou saias na altura dos joelhos. As executivas mais ousadas podem combiná-los com os “hoodies” (suéteres com capuz).

Já o blazer branco do tipo smoking pode simplesmente esconder um body de seda e decote generoso. Algumas modelos o vestiam sob sutiãs de metal, com pombas douradas esculpidas, ao estilo Matisse. Fivelas enormes mantêm as amplas calças no lugar.

Para a noite, vestidos pretos ou brancos longos e transparentes têm caudas longas. Meias de renda complementam a produção.

O lema combativo é a maneira de Stella McCartney exigir uma mudança que a indústria da moda está relutante em empreender.

“It’s about fucking time”, lembra a estilista, já estava estampado em uma camiseta que usou há 25 anos, quando acompanhou o pai em sua estreia no Rock and Roll Hall of Fame.

“Somos uma casa de moda muito estranha, de certa forma, porque obviamente a sustentabilidade e a qualidade estão no centro de tudo o que fazemos”, acrescentou.

“E tenho que equilibrar isso com o fato de que sou estilista de moda e só quero fazer coisas bonitas e justas”, explicou ela.

Entre os convidados deste desfile protesto estavam celebridades como a cineasta Greta Gerwig, a atriz francesa Juliette Binoche e a dominicana Nathalie Emmanuel.

– As deusas de Gabriela Hearst –

A estilista uruguaia Gabriela Hearst demonstrou em seu desfile que superou muito bem sua saída da marca Chloé no ano passado, onde permaneceu por três anos.

Com o estilo “boho chique”, Hearst quis homenagear as “deusas femininas” em seu desfile, realizado no imponente hotel do falecido Karl Lagerfeld, no coração de Paris.

A coleção evocou Niamh, deusa do mar, com um vestido de georgete de seda transparente.

Nos pé, as modelos calçavam tanto botas de cowboy quanto tênis de boxe, mesmo com elegantes vestido com caudas.

Sua coleção é unissex e para os homens o destaque foi um espetacular terno dourado, confeccionado em cobre e seda, uma homenagem à deusa Fides.

jz/sag/jc/aa