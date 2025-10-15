Stellantis planeja investir US$ 13 bilhões nos EUA até 2029

A fabricante de automóveis Stellantis, responsável por marcas como Jeep, Chrysler, Citroën, Alfa Romeo e Peugeot, anunciou nesta terça-feira (14) que planeja investir US$ 13 bilhões (R$ 71 bilhões) nos Estados Unidos nos próximos quatro anos.

A montadora deve lançar cinco veículos e realizar 19 atualizações de produtos até 2029, adicionando mais de 5.000 empregos em fábricas em Illinois, Ohio, Michigan e Indiana, no que afirmou se tratar de seu maior investimento em 100 anos de história.

A empresa planeja reativar a fábrica de Belvidere, Illinois, que foi um ponto de atrito importante durante as negociações do acordo social entre as três maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos — que além da Stellantis também inclui General Motors (GM) e Ford — em 2023.

“Acelerar o crescimento nos Estados Unidos tem sido minha principal prioridade desde o meu primeiro dia. O sucesso nos Estados Unidos não é positivo para a Stellantis apenas neste país, ele nos torna mais fortes em todos os lugares”, ressaltou no comunicado o italiano Antonio Filosa, que assumiu a direção do grupo em junho, seis meses após a renúncia do português Carlos Tavares.

O pacote de US$ 13 bilhões inclui gastos com pesquisa e desenvolvimento, custos de fornecimento e financiamentos destinados às ferramentas de produção, o que deve permitir um aumento de produtividade de cerca de 50% em relação ao nível atual.

As ações da empresa subiam 5,48% no mercado pós-fechamento (after market), após encerrarem o dia em baixa de 2,56%.

