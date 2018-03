A explicação fornecida por Philippe Lévy, de Transparency Switzerland são « as estruturas que favorecem a camaradagem e a falta de proteção jurídica das pessoas que descobrem casos de corrupção ». O sigilo bancário tal como é praticado na Suíça é também considerado prejudicial à imagem do país. (Vale lembrar a esse respeito que segundo a legislação suíça, a evasão fiscal não é delito).

Suíça é décima segunda 28. Agosto 2002 - 15:43 Na avaliação de Transparency Internacional, a Suíça, com nota 8.5, fica entre os doze primeiros. Sente-se humilhada por não figurar entre os dez melhores. Sigilo bancário na berlinda A explicação fornecida por Philippe Lévy, de Transparency Switzerland são « as estruturas que favorecem a camaradagem e a falta de proteção jurídica das pessoas que descobrem casos de corrupção ». O sigilo bancário tal como é praticado na Suíça é também considerado prejudicial à imagem do país. (Vale lembrar a esse respeito que segundo a legislação suíça, a evasão fiscal não é delito). Remédio Para resolver a situação, Transparency Switzerland enviou na quarta-feira, 28/8 uma carta ao governo suíço solicitando a criação de "um centro de competência para lutar contra a corrupção". No País, os tribunais condenam cerca de 40 pessoas anualmente por corrupção. O número de casos é naturalmente mais elevado, mas ficam impunes pelos motivos acima mencionados. Desde 1996, um grupo de trabalho da administração federal fez uma série de recomendações para combater o generalizado flagelo. E nesse meio tempo, foi também suprimida a possibilidade de suprimir dos impostos os subornos utilizados na corrupção de funcionários estrangeiros para, por exemplo, conseguir contratos... swissinfo