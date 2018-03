A soma fora retida em Genebra em agosto de 1999 no âmbito de toda uma operação contra lavagem de dinheiro. Várias outras contas foram também congeladas. O Cazaquistão argumentava que o dinheiro era do Estado. A justiça aceitou o argumento, tendo em conta que como Estado goza do direito à imunidade. Por enquanto os 84 milhões vão ficar em Genebra. Recentemente os Estados Unidos solicitaram ajuda judiciária relacionada com somas depositadas na Suíça justamente pelo Cazaquistão... As autoridades suíças não atenderam ao pedido, mas ordenou congelamento da soma. swissinfo com agências.

Suíça deve restituir dinheiro suspeito ao Cazaquistão 28. Julho 2000 - 12:07 A justiça de Genebra suspende sequestro de 84 milhões de dólares pertencentes ao Cazaquistão. O dinheiro fora sequestrado há 1 ano, no quadro de investigação sobre dinheiro sujo. Na atual decisão prevaleceu o "direito à imunidade de cada Estado". A soma fora retida em Genebra em agosto de 1999 no âmbito de toda uma operação contra lavagem de dinheiro. Várias outras contas foram também congeladas. O Cazaquistão argumentava que o dinheiro era do Estado. A justiça aceitou o argumento, tendo em conta que como Estado goza do direito à imunidade. Por enquanto os 84 milhões vão ficar em Genebra. Recentemente os Estados Unidos solicitaram ajuda judiciária relacionada com somas depositadas na Suíça justamente pelo Cazaquistão... As autoridades suíças não atenderam ao pedido, mas ordenou congelamento da soma. swissinfo com agências.