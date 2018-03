Suíça está mais competitiva

Entre os 47 países mais competitivos do mundo os Estados Unidos figuram em primeiro lugar, a Suíça em quinto, o Brasil em 34° e a Rússia em último. O International Institute for Management Development (IMD) da cidade suíça de Lausanne levou em consideração 290 critérios para estabelecer a lista, entre os quais o PIB, investimentos, poupança, consumo, desempenho dos mais diferentes setores econômicos, custo de vida, política fiscal e capacidade de adaptação às novas realidades econômicas. Um dos coordenadores do estudo, Stéphane Garelli, professor no IMD, estima ser importante para a competitividade de um país que ele "integre a nova economia". É o que fez a Suíça que deve atualmente beneficiar-se da infra-estrutura tecnológica e das ciências da vida. Mas realça que o país deve se abrir mais e entender que a nova economia, o acesso à Internet por exemplo, "exige muita gente qualificada". A Suíça figurava em 9a. posição cinco anos atrás, passando à sétima em 1997 e 98, sexta em 1999, para galgar mais um degrau neste ano. O Brasil permaneceu mais ou menos estável nesse período. Mas só esteve melhor em 1997 quando ocupou o 33° lugar. Atualmente situa-se depois da Tailândia e antes da Eslovênia e do México. Na América Latina só o Chile continua melhor, segundo os criterios adotados: está em 27° lugar. Os 10 mais competitivos são: Estados Unidos, Cingapura, Finlândia, Holanda, Suíça, Luxemburgo, Irlanda, Alemanha, Suécia e Islândia. Seguem-se Canada 11, Austrália 13, Grã-Bretanha 15, Japão 17, França 19, e Rússia na lanterninha, no 47° lugar, precedida da Indonésia 45 e Venezuela 46. Para mais detalhes no endereço abaixo e depois clique em "world competitiveness 2000 results" J.Gabriel Barbosa

