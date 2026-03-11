Sucesso do jogo ‘Pokémon Pokopia’ provoca disparada das ações da Nintendo

O entusiasmo dos fãs com o jogo de simulação “Pokémon Pokopia” provocou a disparada das ações da Nintendo nesta quarta-feira (11), com algumas pessoas elogiando o novo título como um antídoto bem-vindo aos conflitos globais.

A empresa japonesa Nintendo registrava vendas significativas do seu novo console, o Switch 2, mas alguns analistas consideravam a nova linha de jogos decepcionante.

Por isso, o sucesso inicial de “Pokémon Pokopia”, lançado em 5 de março com avaliações muito positivas e que esgotou em poucos minutos em lojas de todo o mundo, tranquilizou os investidores.

“Pokémon Pokopia” foi lançado como um jogo exclusivo para o Switch 2 e “se tornou imediatamente um sucesso viral”, afirmou o analista Atul Goyal, do banco de investimento Jefferies.

O novo universo Pokémon tem nota 89 no Metacritic, a mais elevada para a franquia de jogos de três décadas, destacou Goyal.

As ações da Nintendo registraram alta de 9% durante a sessão de quarta-feira, provavelmente impulsionadas também pelo lançamento do trailer final do próximo filme do personagem Mario, “Super Mario Galaxy”.

Jogadores comparam “Pokémon Pokopia”, no qual controlam um pokémon da espécie Ditto que assume forma humana para reconstruir uma vila devastada, a “Animal Crossing”, outro simulador de vida da Nintendo que se tornou um fenômeno durante a pandemia de covid.

“Se você procura uma pausa mental do mundo, sem dúvida adquira Pokopia, é como uma terapia”, escreveu a influenciadora americana Ashley Duncan na rede social X.

