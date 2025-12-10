Mudar-se para o exterior pela segunda vez: que dicas você daria a si mesma?

Três suíças no exterior, três trajetórias de emigração – e os conselhos que elas dariam hoje antes de partir novamente. Fizemos essa pergunta a elas: veja o que dizem essas mulheres que escolheram a Dinamarca, Marrocos e Itália para morar.

Melanie Eichenberger No meu trabalho, concentro-me em tópicos relevantes aos suíços do estrangeiro, passando pelo desenvolvimentos políticos na Suíça e seu impacto na diáspora até questões sociais, econômicas e culturais. Antes de entrar para a SWI swissinfo.ch, trabalhei como redatora no jornal Aargauer Zeitung. Tenho bacharelado em Comunicação Social e, algo tipicamente suíço, antes fiz uma formação profissonal na área de comércio. Céline Stegmüller

Sou uma experiente videasta apaixonada por tornar tópicos complexos acessíveis e envolventes por meio de narrativas multimídia envolventes. Focada em questões sociais e ambientais, produzo vários formatos de vídeo sobre uma ampla gama de tópicos, especializando-me em vídeos explicativos impactantes com gráficos em movimento e animação stop-motion. Durante meus estudos em cinema, literatura inglesa e jornalismo, adquiri experiência em rádio, televisão e imprensa em várias mídias da Suíça. Depois de trabalhar com a equipe de imagem e som do Festival de Cinema de Locarno, entrei para a SWI swissinfo.ch em 2018 para produzir reportagens locais e internacionais. Outras línguas: 2 Deutsch de Wir haben gefragt: Welchen Tipp würden Sie sich selbst geben, wenn Sie nochmals auswandern würden? original ler mais Wir haben gefragt: Welchen Tipp würden Sie sich selbst geben, wenn Sie nochmals auswandern würden?

Français fr S’expatrier une seconde fois: quels conseils vous donneriez-vous à vous-même? ler mais S’expatrier une seconde fois: quels conseils vous donneriez-vous à vous-même?

Está planejando morar no exterior? O checklist abaixo, acompanhado de dicas de especialistas, pode te ajudar na logística.

Mostrar mais Mudança para o estrangeiro 5 Dicas para quem quer se mudar para o exterior Este conteúdo foi publicado em Está planejando morar no exterior? O checklist abaixo, acompanhado de dicas de especialistas, pode te ajudar na logística. ler mais 5 Dicas para quem quer se mudar para o exterior

Há cada vez mais suíços e suíças adotando um estilo de vida híbrido, vivendo e trabalhando entre fronteiras. Mas, quando filhos e calendários escolares entram em cena, esse malabarismo internacional fica bem mais complicado:

Mostrar mais Suíços do estrangeiro Criando filhos entre dois países Este conteúdo foi publicado em Crianças e horários escolares podem tornar o malabarismo de uma vida internacional ainda mais complicado. ler mais Criando filhos entre dois países

