Sul-coreanos detidos em operação migratória nos Estados Unidos retornam ao país

afp_tickers

2 minutos

Um voo fretado especialmente para transportar centenas de trabalhadores sul-coreanos detidos em uma operação migratória nos Estados Unidos pousou nesta sexta-feira no principal aeroporto da Coreia do Sul.

Os sul-coreanos representam a maioria das 475 pessoas detidas em 4 de setembro em uma fábrica de baterias Hyundai-LG no estado da Geórgia.

O Boeing 747-8I da Korean Air, com mais de 310 sul-coreanos a bordo, decolou de Atlanta e pousou na pista do principal aeroporto do país, em Incheon.

“Tudo correu bem em Atlanta”, declarou um funcionário do Ministério das Relações Exteriores à AFP, antes da chegada dos trabalhadores às 15h25 (3h25 de Brasília). “O avião decolou segundo o previsto, com o número de passageiros previsto”, afirmou.

A quarta maior economia da Ásia, aliada de Washington, possui várias fábricas nos Estados Unidos. Nos últimos meses, após as ameaças tarifárias do presidente Donald Trump, Seul assumiu o compromisso de investir 350 bilhões de dólares nos Estados Unidos.

A operação na Geórgia foi a maior realizada em um único lugar desde que Trump iniciou uma ampla campanha de repressão migratória, uma de suas principais prioridades políticas desde que retornou ao cargo em janeiro.

No aeroporto de Incheon, várias pessoas exibiam cartazes irônicos, nos quais Trump aparecia vestido com um uniforme do ICE, portando uma arma, ao lado das palavras: “Somos amigos, não?”.

Um idoso, sem ligação com os trabalhadores, também demonstrou indignação com a operação. Ele exibia um cartaz com a mensagem: “Nos disseram para investir, apenas para sermos presos! É assim que tratam um aliado?”.

cdl-hs-kjk/jm/sag/pb/fp