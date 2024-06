Sunak e Starmer fazem último debate na TV antes de eleições britânicas

afp_tickers

3 minutos

O primeiro-ministro conservador britânico, Rishi Sunak, e o líder trabalhista, Keir Starmer, participaram nesta quarta-feira, em Nottingham, do segundo e último debate na TV antes das eleições de 4 de julho, nas quais o partido opositor é o grande favorito.

Uma pesquisa do instituto Yougov divulgada após o debate apontou que 50% dos entrevistados consideraram Sunak vencedor, e a outra metade, Starmer, que aparece com cerca de 20 pontos de vantagem sobre o rival, o que encerraria 14 anos de governos conservadores.

Starmer tentou não cometer erros que reduzam a sua ampla vantagem a uma semana das eleições, defendendo mudanças e seriedade orçamentária.

O destaque do debate foi a defesa de suas respectivas políticas para deter a imigração irregular, um dos principais temas da campanha. Sunak defendeu seu plano para deportar imigrantes irregulares para Ruanda e atacou Starmer pela imprecisão do seu programa.

O líder trabalhista limitou-se a repetir que desejava “combater os grupos” de contrabandistas e melhorar a gestão dos pedidos de asilo.

– Posições mais centristas –

O líder trabalhista aproximou seu partido de posições mais centristas após a derrota de seu antecessor Jeremy Corbyn nas eleições de 2019. Já Sunak, que ocupa o cargo de primeiro-ministro desde outubro de 2022, partiu para a ofensiva desde o começo, acusando o adversário de desonestidade por não informar que vai aumentar impostos, uma das suas linhas de ataque preferidas contra os trabalhistas na campanha.

O líder conservador, para quem de nada serviu reduzir a inflação de 11% para 2% nos menos de dois anos em que está no cargo, tentou no debate reduzir sua desvantagem nas pesquisas.

O Brexit, em 2020 (e suas consequências para a economia britânica), a covid-19 e o aumento do custo de vida deixaram poucas possibilidades de recuperação para o Partido Conservador de Sunak. “É possível obter cortes de impostos com os conservadores ou milhares de libras de impostos adicionais com o Partido Trabalhista”, disse o premier, em várias ocasiões.

– Apostas fraudulentas –

O Partido Conservador foi afetado no último dia 20 por suspeitas de apostas fraudulentas sobre a data em que aconteceriam as eleições, pouco antes de Sunak fazer o anúncio oficial. Dois membros do Partido Conservador são investigados nesse caso.

“Fui muito claro. Qualquer pessoa que tenha infringido as regras não apenas deve enfrentar todas as consequências da lei, mas também vou garantir que seja expulsa do Partido Conservador”, disse o premier.

No primeiro debate, que aconteceu no último dia 4, uma pesquisa do Yougov deu como vitorioso o líder conservador, como 51% dos votos, contra 49% para Starmer.

Algumas pesquisas apontam um dos piores resultados da história para os conservadores e o melhor para os trabalhistas, cujo último primeiro-ministro foi Gordon Brown, em 2010.

psr/hgs/lb