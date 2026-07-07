Supertufão deixa milhares de pessoas sem energia em territórios dos EUA no Pacífico

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Dezenas de milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica nesta terça-feira (7) em Guam e nas Ilhas Marianas do Norte, após a passagem de um supertufão pelos territórios insulares dos Estados Unidos no Pacífico, mas não há registro de mortes.

A pequena ilha de Rota, nas Marianas do Norte, foi a mais atingida na segunda-feira pelo supertufão Bavi, com ventos de até 290 km/h, que derrubaram árvores e postes da rede de energia elétrica. O abastecimento de água também foi interrompido.

A prefeita de Rota, Aubry Hocog, afirmou que duas pessoas ficaram levemente feridas, mas “não há notícias de mortes”.

Ela destacou que mais de “50% da ilha sofreu danos, e pode haver mais”, e advertiu que restabelecer completamente o fornecimento de energia elétrica pode levar “de dois a três meses”.

Masum Dhali, um morador de Rota de 24 anos, informou que “muitas casas sofreram danos graves, com incontáveis telhados arrancados”, e disse que na ilha “não há eletricidade, água potável, nem serviço de telefonia móvel”.

Saipan e Tinian, as principais ilhas das Marianas do Norte, também ficaram sem energia, assim como partes da vizinha Guam, outro território americano que abriga bases militares, informaram as autoridades.

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