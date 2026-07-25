Suposto atropelamento após marcha do Orgulho deixa 1 morto e 15 feridos em Berlim

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Ao menos uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas, entre elas “algumas com gravidade”, após um provável atropelamento à margem da parada do orgulho gay em Berlim na noite deste sábado (24), informou a polícia.

“Presume-se que um veículo entrou no parque Tiergarten, atropelou várias pessoas e as feriu”, informou a polícia pelo WhatsApp.

A mesma fonte acrescentou que os feridos recebem atendimento e que há uma busca ativa pelos suspeitos.

O veículo foi abandonado no local, no parque Tiergarten, zona florestal da capital alemã, segundo a polícia.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, prometeu punição aos responsáveis. Em um comunicado, Merz afirmou que ele e o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, “vão insistir para que este ato horrível seja plenamente investigado e punido” e acrescentou que ambos se mantêm informados sobre a investigação policial.

No local dos fatos, um jornalista da AFP observou a área em plena desocupação. Através de alto-falantes, as autoridades pediam que os presentes fossem para o norte da cidade.

Ao menos uma dezena de caminhões de emergência eram visíveis e uma tenda foi erguida no meio da rua.

O encerramento dos festejos foi cancelado e a polícia pediu aos participantes que “não cruzem” o parque pelo bosque, mas que usem exclusivamente as ruas.

“Vão para casa, por favor”, pediram os organizadores da marcha pelo Instagram.

Mais cedo, centenas de milhares de pessoas tinham participado da Marcha do Orgulho, chamada Christopher Street Day (CSD) na Alemanha.

O final do desfile seria realizado na rua de 17 de Junho, uma longa via que atravessa o Tiergarten até o Portão de Brandemburgo.

alf-pyv/cjc/mvl/mvv