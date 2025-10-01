Suposto autor intelectual do triplo feminicídio na Argentina é detido no Peru

O governo argentino confirmou na terça-feira (30) a detenção no Peru de “Pequeño J”, considerado o autor intelectual do brutal triplo feminicídio que as autoridades suspeitam ter vínculos com o narcotráfico na Argentina.

Na semana passada foram encontrados, nos arredores de Buenos Aires, os corpos enterrados e mutilados de duas jovens e uma adolescente, após um crime transmitido nas redes sociais para um grupo fechado que chocou a sociedade argentina.

Autoridades argentinas e peruanas confirmaram a detenção no Peru de Tony Janzen Valverde, conhecido como “Pequeño J”, de 20 anos e nacionalidade peruana; e de Matías Ozorio, 28 anos, cidadão argentino e que supostamente atua como seu auxiliar.

“Quero felicitar a Polícia Nacional do Peru pelo enorme trabalho e pela colaboração na captura dos dois foragidos do triplo crime. A Direção Antidrogas deteve o ‘Pequeño J’ em Pucusana”, disse no X a ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich.

A detenção ocorreu graças ao trabalho de inteligência dos “funcionários da polícia nacional (…) que levou às capturas”, disse em Lima o general Zenon Santos Loayza Díaz, diretor de investigação criminal da polícia nacional do Peru.

A Justiça argentina atribui aos detidos o crime de “homicídio com agravante de premeditação de duas ou mais pessoas, com crueldade, com traição e por envolver violência de gênero, reiterado em três casos, contra três mulheres, incluindo uma menor de idade”, afirma um comunicado da polícia peruana.

Ao todo, já são nove os detidos pela tortura e assassinato de Morena Verdi (20 anos), sua prima Brenda del Castillo (20) e Lara Gutiérrez (15). As três foram vistas pela última vez em 19 de setembro.

O crime foi transmitido por redes sociais a um grupo fechado de 45 usuários, revelou na semana passada o ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso.

O triplo feminicídio e sua divulgação foram uma mensagem por parte de um chefe do narcotráfico por um suposto roubo de drogas, segundo o ministro.

Segundo as imagens registradas por câmeras de segurança, as três jovens aparentemente subiram por vontade própria em um automóvel que as levou até a casa de Florencio Varela, na periferia sul de Buenos Aires, onde seus corpos foram encontrados.

O crime provocou uma forte reação da sociedade. Um grande protesto foi organizado no sábado passado diante do Congresso em Buenos Aires.

