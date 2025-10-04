Suposto mentor de triplo feminicídio na Argentina é preso preventivamente no Peru

Um juiz do Peru determinou nesta sexta-feira (3) que o suposto autor intelectual de um triplo feminicídio ocorrido em Buenos Aires aguarde na prisão o resultado de um pedido de extradição feito pela Argentina.

O peruano Tony Valverde, 20, apelidado de Pequeño J, é apontado como mentor do assassinato de Morena Verdi e Brenda del Castillo, primas de 20 anos, e Lara Gutiérrez, de 15, em um caso que teria vínculos com o narcotráfico.

Em audiência transmitida pelo canal do Poder Judiciário, o juiz Cristhian Chumpitaz ordenou a reclusão de Valverde em uma prisão da província de Cañete. “Ordenam-se nove meses de prisão preventiva com fins de extradição contra Tony Valverde, pelo suposto delito de homicídio qualificado de três mulheres em Buenos Aires”, declarou.

“Existem elementos de convicção suficientes para a detenção, entre eles risco de fuga”, ressaltou Chumpitaz, acrescentando que o governo argentino “deverá obter por via diplomática todos os documentos relacionados com a extradição”.

Valverde acompanhou a audiência remotamente, de uma delegacia no sul de Lima.

O crime comoveu a Argentina, onde milhares de pessoas se manifestaram no último fim de semana para exigir justiça. A sessão de tortura das moças e seus assassinatos foram transmitidos ao vivo via redes sociais, para um grupo fechado de 45 pessoas.

Autoridades argentinas acreditam que as mortes seriam uma punição por um suposto roubo de drogas. Valverde é suspeito de chefiar um grupo de narcotraficantes no bairro Zavaleta, em Buenos Aires.

O advogado Marcos Sandoval afirmou que seu cliente é inocente, e que se dedicava na Argentina a colher mirtilos e a vender meias.

Valverde foi preso esta semana, no sul de Lima. No mesmo dia, um suposto cúmplice argentino, Matías Ozorio, 28, foi detido ao norte da capital peruana. Ele foi deportado ontem para o seu país.

Sete pessoas já foram presas na Argentina por relação com o caso.

