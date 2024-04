Supostos rebeldes islâmicos matam pelo menos 10 pessoas no leste do Congo

BENI, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO (Reuters) – Supostos rebeldes islâmicos mataram pelo menos 10 civis num ataque na sexta-feira perto da cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, disseram autoridades locais e uma fonte da ONU.

Os agressores dispararam contra pessoas que trabalhavam nos campos na comuna de Mulekera, nos arredores de Beni, disse o prefeito de Mulekera, Ngongo Mayanga, neste sábado.

Sete corpos foram recolhidos até agora, incluindo os de três mulheres, com mais cinco vítimas relatadas em outros lugares, disse ele.

“Certamente há outros corpos que encontraremos à medida que a busca continua”, disse ele por telefone, culpando o grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas (ADF).

Uma fonte da missão de paz da ONU no leste do Congo disse que 10 pessoas foram mortas.

As ADF são originárias da vizinha Uganda. Agora baseado no leste do Congo, jurou lealdade ao Estado Islâmico e organiza ataques frequentes, desestabilizando ainda mais uma região onde muitos grupos militantes estão ativos.

Uma testemunha do último ataque disse que estava trabalhando no campo quando ouviu o som de balas logo após se separar de sua nora.

“Minha nora foi na direção oposta, mas infelizmente foi quando ela foi morta”, disse ele, descrevendo como fugiu para a floresta e passou a noite lá por medo dos agressores.

Décadas de conflito entre o exército e numerosos grupos rebeldes desestabilizaram o leste do Congo e alimentaram uma crise humanitária de longa duração.

Os ataques intensificaram-se ao longo do ano passado e o número de pessoas deslocadas pela violência era de 7,1 milhões no final de março, segundo a agência humanitária da ONU, OCHA.

(Reportagem de Yassin Kombi e Ange Kasongo)