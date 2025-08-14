Surto de cólera deixa pelo menos 40 mortos no Sudão

Ao menos 40 mortes vinculadas à cólera foram registradas em uma semana em Darfur, oeste do Sudão, no surto mais grave da doença enfrentado pelo país africano devastado pela guerra, alertou nesta quinta-feira (14) a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Segundo a organização, a região de Darfur, cenário da guerra entre o Exército sudanês e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR), é a mais afetada pelo surto no último ano.

“Além de uma guerra total, a população do Sudão está sofrendo agora o surto mais grave de cólera que o país registrou em anos”, afirmou a organização médica em um comunicado.

“Somente na região de Darfur, as equipes do MSF atenderam mais de 2.300 pacientes e registraram 40 mortes na última semana”.

Desde julho de 2024, quase 100.000 casos de cólera foram registrados em todo o Sudão, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que alertou que a doença está se propagando “por todos os estados sudaneses”.

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) informou que, desde agosto de 2024, foram registrados mais de 2.408 mortes em 17 dos 18 estados do Sudão.

A organização acrescentou que mais de 640.000 crianças com menos de cinco anos estão ameaçadas pela doença em Darfur do Norte, cenário de intensos combates.

A temporada de chuvas, que se intensifica em agosto, pode agravar a crise de saúde.

A cólera é uma infecção intestinal aguda que se propaga através de alimentos e água contaminados com bactérias, frequentemente procedentes de matéria fecal. A doença provoca diarreia grave, vômitos e cãibras musculares.

A doença pode ser fatal em poucas horas quando não é tratada, mas pode ser curada com uma simples reidratação oral e com o uso de antibióticos em casos mais graves.

– Água contaminada –

Os casos de cólera registraram um aumento desde 2021, além de uma expansão geográfica.

Segundo a MSF, no Sudão, o deslocamento em massa de civis, provocado pela guerra, agravou o surto ao deixar muitas pessoas sem acesso à água limpa para a higiene básica.

“A situação é mais extrema em Tawila, no estado de Darfur do Norte, onde 380.000 pessoas chegaram depois que fugiram dos combates ao redor da cidade de El Fasher, segundo as Nações Unidas”, afirmou a ONG.

“Em Tawila, as pessoas sobrevivem com uma média de três litros de água por dia, menos da metade do limite mínimo de emergência, de 7,5 litros por dia por pessoa para beber, cozinhar e higiene”, acrescentou.

“Não temos banheiros, as crianças fazem suas necessidades ao ar livre”, contou no início da semana à AFP Mona Ibrahim, uma mulher que chegou a Tawila há dois meses.

Segundo a ONU, desde abril quase 300 crianças foram afetadas pela cólera nesta cidade.

“Nos campos de deslocados, as famílias muitas vezes não têm outra opção, apenas beber água contaminada”, declarou Sylvain Penicaud, coordenador da MSF em Tawila.

“Há duas semanas, um cadáver foi encontrado em um poço. Ele foi retirado, mas dois dias depois as pessoas foram obrigadas a beber dessa água novamente”, relatou.

A organização médica alertou que as fortes chuvas agravam a crise ao contaminar a água e danificar os sistemas de esgoto, enquanto o êxodo de civis em busca de refúgio propaga a doença.

A guerra no Sudão, que completou três anos e provocou dezenas de milhares de mortes, além de ter forçado o deslocamento de milhões, resultou no que as Nações Unidas descrevem como “a pior crise humanitária do mundo”.

