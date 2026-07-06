Surto de ebola na RD Congo causou mais de 500 mortes, segundo a OMS

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O surto de ebola na República Democrática do Congo provocou mais de 500 mortes, informou, nesta segunda-feira (6), a Organização Mundial da Saúde (OMS), citando fontes oficiais do país africano.

Os números atualizados da agência sanitária da ONU mostram que na República Democrática do Congo houve 506 mortes e 1.561 casos confirmados do surto declarado em meados de maio, enquanto que em Uganda foram registrados dois óbitos e 20 casos.

Esta epidemia, a 17ª na República Democrática do Congo, foi oficialmente declarada em Ituri, no leste do país, em 15 de maio. É causada pela cepa do vírus Bundibugyo, para a qual não há vacina, nem tratamento.

Na semana passada, começou um teste clínico de dois tratamentos contra esta cepa, informou a OMS, que também autorizou o uso de um primeiro teste de diagnóstico molecular do vírus.

Além de Ituri, também foram afetadas as províncias de Kivu do Norte, Kivu do Sul e Alto Uele.

O ebola, transmitido pelo contato com fluidos corporais, matou mais de 15.000 pessoas na África nos últimos 50 anos. Pode provocar febre hemorrágica e falência de múltiplos órgãos.

A epidemia mais letal registrada na RD Congo deixou cerca de 2.300 mortos, de um total de 3.500 casos, entre 2018 e 2020.

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