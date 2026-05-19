Suspeito da morte do pai, filho do fundador da Mango paga fiança para evitar prisão

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Jonathan Andic, filho do fundador da Mango, pagou nesta terça-feira (19) uma fiança de um milhão de euros (5,8 milhões de reais) para evitar sua prisão preventiva, após passar horas detido como suspeito pela morte de seu pai, Isak Andic, ao cair de uma montanha enquanto passeavam juntos em 2024.

Uma magistrada de Martorell, perto de Barcelona, decidiu decretar prisão preventiva substituível pela elevada fiança, que Andic depositou pouco depois.

Da mesma forma, a juíza determinou como medidas cautelares “a retirada do passaporte, proibição de sair do território e comparecimentos semanais ao juizado”, indicou o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

O processo, acrescentou a mesma fonte, “está aberto por crime de homicídio”.

Pouco antes das 17h00 locais (12h00 no horário de Brasília), Jonathan Andic, de 45 anos, deixou o fórum acompanhado por seus advogados e já sem as algemas com as quais havia sido conduzido para depor à polícia horas antes, constatou uma jornalista da AFP.

A investigação sobre a morte de Isak Andic, uma das maiores fortunas da Espanha, sofreu uma reviravolta pela manhã, quando a polícia prendeu seu filho mais velho, que sempre se declarou inocente.

Fontes próximas à família afirmaram estar “absolutamente” convencidas de sua inocência e asseguraram que “não existem provas legítimas contra ele, nem serão encontradas”. Expressaram sua “confiança de que o curso do processo demonstrará isso”.

Izak Andic, de 71 anos, que construiu do zero uma das maiores marcas de moda do mundo, morreu em 14 de dezembro de 2024 após uma queda enquanto caminhava com o filho em uma área montanhosa popular nos arredores de Barcelona.

Jonathan, o mais velho de seus três filhos, era o único que o acompanhava na caminhada.

– Novas investigações –

Inicialmente investigado como um acidente, o caso foi arquivado provisoriamente no início de 2025. Meses depois, no entanto, a Justiça decidiu reabri-lo.

O jornal La Vanguardia, que divulgou a notícia da prisão nesta terça-feira, informou que a polícia estava investigando o celular do filho, que supostamente se contradisse durante seus depoimentos como testemunha.

Segundo o jornal El País, a golfista Estefanía Knuth, companheira de Isak Andic na época do acidente, indicou que ele e seu filho mais velho haviam passado por períodos de desavenças, mas sem jamais insinuar qualquer crime.

Após a morte de Andic, Knuth e os três filhos do empresário entraram em disputa pela herança, que foi resolvida com um acordo preliminar após complexas negociações, informou o mesmo jornal.

Atualmente, Jonathan é vice-presidente do conselho de administração da Mango. Na última década, ele liderou brevemente a empresa, mas pouco depois de assumir o comando, seu pai retomou o controle do grupo.

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