Suspeito de ataque nos EUA contra ato por reféns de Israel vai comparecer à Justiça

O suposto autor do ataque contra um protesto no domingo (1º) no estado do Colorado, que pedia a libertação de reféns israelenses em Gaza e deixou oito feridos, deve comparecer nesta segunda-feira (2) ao tribunal.

Mohamed Sabry Soliman, de 45 anos, foi detido por volta da meia-noite desta segunda-feira sob suspeita de ter atacado com um lança-chamas artesanal e coquetéis molotov um grupo de manifestantes na cidade de Boulder.

Segundo o governo, ele permanecia ilegalmente nos Estados Unidos.

O homem, que foi ouvido gritando “Palestina livre!” durante o ataque em frente a um centro comercial, enfrenta acusações por crimes de ódio, segundo a imprensa americana.

Ele está “ilegalmente em nosso país”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Ela acrescentou que “entrou no país em agosto de 2022 com um visto que expirou em fevereiro de 2023” e que, em setembro de 2022, solicitou asilo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou o ataque nesta segunda-feira.

“O terrível ataque de ontem em Boulder, Colorado, não será tolerado nos Estados Unidos”, escreveu Trump em sua rede Truth Social. Trata-se de uma “tragédia terrível”, acrescentou.

– “Fronteiras seguras” –

O magnata republicano atribuiu o ataque às políticas migratórias de seu antecessor democrata, Joe Biden.

O suspeito entrou no país graças à “ridícula política de fronteiras abertas de Biden”, afirmou.

“Este é mais um exemplo do porquê devemos manter nossas fronteiras seguras e deportar os radicais ilegais antiamericanos do nosso país”, declarou.

O episódio ocorreu durante o evento “Run for Their Lives”, um encontro semanal da comunidade judaica em apoio aos reféns capturados durante o ataque do grupo islamista Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

Um vídeo que se presume ser do ataque mostra um homem sem camisa, com garrafas transparentes nas mãos, caminhando enquanto a grama à sua frente está em chamas.

Também é possível ouvi-lo dizer “Acabemos com os sionistas!” ou “São assassinos!”, dirigindo-se a várias pessoas com camisetas vermelhas que prestavam socorro a alguém no chão.

Em outro vídeo, um policial corre para prender esse homem, que está deitado no gramado, enquanto várias pessoas se aglomeram nas proximidades.

– “Atentado terrível” –

O chefe da polícia de Boulder, Steve Redfearn, afirmou que os oito feridos — quatro homens e quatro mulheres — têm entre 52 e 88 anos e foram levados a hospitais. Uma das vítimas está gravemente ferida.

O suspeito também ficou ferido antes de ser detido, detalhou Redfearn.

Esses fatos ocorrem quase duas semanas após o ataque a tiros que matou dois funcionários da embaixada israelense em frente a um museu judaico em Washington.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, condenou no X o “terrível atentado terrorista antissemita dirigido contra judeus em Boulder”.

“Isso é puro antissemitismo, alimentado pelas calúnias de sangue difundidas na mídia”, acrescentou, sem dar mais detalhes.

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, afirmou em comunicado que “o terrorismo contra os judeus não termina na fronteira de Gaza, já está incendiando as ruas dos Estados Unidos”.

