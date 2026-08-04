Suspeito relacionado a incêndios no noroeste dos EUA é preso

afp_tickers

Compartilhar

5 minutos

As autoridades da cidade de Spokane lutam nesta terça-feira (4) para extinguir três vorazes incêndios florestais nesta cidade do nordeste dos Estados Unidos, onde um homem foi preso em relação à origem do fogo, que obrigaram mais de 65 mil pessoas a saírem de suas casas.

As autoridades da cidade de Spokane, no noroeste dos Estados Unidos, lutavam nesta terça-feira (4) para controlar três grandes incêndios florestais que obrigaram mais de 65 mil pessoas a abandonar suas casas e reduziram centenas de imóveis a cinzas.

As chamas, alimentadas pela seca e pelo calor intenso nos arredores da cidade de 260 mil habitantes, já queimaram 4.000 hectares e afetaram infraestruturas importantes, enquanto as famílias, angustiadas, aguardam notícias sobre a possibilidade de retorno.

Um homem de 37 anos, identificado como Aaron Farinacci, foi detido como suspeito de provocar o maior dos três incêndios e teve fiança de um milhão de dólares fixada (5,07 milhões de reais), depois que uma testemunha supostamente o viu ajoelhado perto do local onde o fogo começou, informou o xerife do condado de Spokane, John Nowels.

Farinacci foi detido inicialmente perto do local onde o incêndio começou no sábado, mas foi colocado em liberdade, antes de ser capturado novamente depois que os policiais o vincularam ao caso, disse Nowels.

Segundo o InciWeb, um sistema federal, os três incêndios queimaram, em conjunto, 3.248 hectares na área de Spokane. Os bombeiros aproveitaram uma trégua no calor para conseguir “avanços significativos” contra dois deles.

Imagens aéreas, no entanto, revelaram que entre 700 e 1.110 estruturas foram destruídas desde o início dos incêndios, durante o fim de semana, relataram as autoridades.

Até o momento, não há registro de mortos ou feridos.

Para terça-feira estão previstas temperaturas mais amenas, mas o alívio será breve porque no meio da semana os termômetros devem superar 30ºC novamente.

O Departamento de Recursos Naturais do estado de Washington pediu às pessoas que parem de voar drones particulares sobre a área afetada devido ao risco de colisão com aeronaves de combate a incêndios.

– Incêndios mais frequentes –

As autoridades tentam localizar 14 pessoas com as quais não conseguiram estabelecer contato por telefone celular, mas que ainda não são consideradas desaparecidas, disse Nowels.

“Acredito que a estimativa é de até 65 mil pessoas que tivemos que retirar destas áreas. Se você pensar no que isso implica, o fato de termos conseguido tirar as pessoas em poucas horas, em uma área de incêndio ativo, é bastante incrível”, afirmou o xerife.

A prefeita de Spokane, Lisa Brown, disse que as autoridades estavam rastreando a cidade quadra a quadra para avaliar os danos. Ela ressaltou que ainda não há uma data para que as pessoas possam retornar para suas casas.

“Podem levar semanas, dependendo da localização da sua casa e da sua propriedade”, disse.

O governador do estado de Washington, Bob Ferguson, classificou os incêndios como “o pior desastre natural” na história de Spokane.

Ferguson, que conversou com o presidente Donald Trump sobre a situação, declarou estado de emergência em 1º de agosto, citando as condições de seca e as temperaturas elevadas que agravam os incêndios florestais.

Especialistas apontam que a mudança climática causada pela atividade humana cria cada vez mais condições propícias para incêndios florestais mais frequentes e intensos.

Ao mesmo tempo, produz um círculo vicioso: o aumento dos incêndios libera grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera e acelera o aquecimento do planeta.

Os incêndios em Spokane ocorrem após “um dos invernos mais quentes já registrados no leste de Washington”, o que provocou uma grave escassez de neve, disse Daniel Swain, climatologista da Universidade da Califórnia.

O diretor do Departamento de Recursos Naturais de Washington, David Upthegrove, afirmou que os incêndios em Spokane estavam entre os 16 mais importantes em todo o estado de Washington.

“Não é uma temporada normal de incêndios”, destacou.

Um mapa de cortes de energia publicado pela empresa de serviços públicos local Avista mostrou que, no fim da noite de segunda-feira, mais de 3.700 clientes estavam sem eletricidade devido à emergência.

bur-ia/des/mjf/jfx/arm/mas/fp/jc