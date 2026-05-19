Tailândia reduz de 60 para 30 dias período de estadia sem visto para turistas

afp_tickers

2 minutos

O governo tailandês decidiu reduzir de 60 para 30 dias, na maioria dos casos, a duração das estadias sem visto para turistas de mais de 90 países, com o objetivo de combater a criminalidade.

“O sistema atual tem vantagens, especialmente para a economia, mas permite que algumas pessoas abusem dele”, declarou a porta-voz do governo, Rachada Dhnadirek.

Atualmente, turistas de mais de 90 países — incluindo os do espaço Schengen, Estados Unidos, Israel e Rússia — podem permanecer até 60 dias no país sem a necessidade de visto.

O prazo foi ampliado em julho de 2024 para estimular a recuperação do turismo após a pandemia de covid.

Agora será reduzido para 30 dias para a maioria dos países e para 15 dias para outros, que serão selecionados caso a caso, em consulta com as respectivas embaixadas.

O ministro das Relações Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, explicou na semana passada que a medida é parte dos esforços do governo para combater a criminalidade transnacional.

A Tailândia não aponta para nenhum país em particular, e sim para indivíduos que abusam do sistema de vistos com atividades ilegais durante sua estadia, explicou.

Nos últimos meses, diversos casos envolvendo estrangeiros tiveram grande repercussão na imprensa tailandesa, incluindo incidentes relacionados com álcool ou drogas, escândalos sexuais em público ou a exploração de negócios — como hotéis ou escolas privadas — sem as autorizações necessárias.

O setor turístico representa mais de 10% do PIB da Tailândia, mas o número de visitantes ainda não retornou aos níveis anteriores à covid.

O reino do sudeste asiático espera receber 33,5 milhões de turistas estrangeiros neste ano, mais de três milhões a menos do que o previsto inicialmente, devido em particular à guerra no Oriente Médio.

tak/sdu/sla/mab/avl/fp-jc