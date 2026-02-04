Takaichi, a primeira-ministra japonesa que cativa a Geração Z

Um a compara ao astro do beisebol Shohei Ohtani, outro a descreve como a “primeira-ministra do povo”. A japonesa Sanae Takaichi desperta o entusiasmo da Geração Z em um país onde a política tem sido historicamente determinada por um eleitorado mais experiente.

Apesar de suas posições ultraconservadoras, a primeira mulher chefe de Governo do Japão desfruta de amplo apoio entre os jovens às vésperas das eleições antecipadas de domingo, graças à sua imagem “diferente”.

Em suas recentes viagens ao exterior, Takaichi tocou uma música de K-pop na bateria com o presidente sul-coreano e tirou selfies com a primeira-ministra italiana, apresentando-se como trabalhadora, acessível e um símbolo de renovação.

Mas a baixa participação dos jovens nas eleições e a impopularidade de seu partido, o dominante Partido Liberal Democrático (PLD), podem limitar o impacto desse entusiasmo, segundo as pesquisas.

Seu objetivo nas eleições parlamentares de domingo é alcançar um resultado que lhe permita fortalecer sua maioria parlamentar. Sua atual coligação governamental com o Partido da Inovação do Japão (JIP) detém uma pequena maioria na Câmara dos Deputados.

Em uma entrevista amplamente compartilhada nas redes sociais, ela brincou com adolescentes sobre sua impaciência com as máscaras faciais que precisam ser usadas por 15 minutos, aumentando sua popularidade entre a Geração Z.

Mio Nishimatsu, uma estudante do ensino médio de 16 anos que entrevistou a líder de 64 anos, disse à AFP que gosta de sua “personalidade bem-humorada” e espera que “as vozes da Geração Z possam ser ouvidas”.

Trechos da entrevista tomaram as redes sociais, com comentários elogiando seu humor e sua capacidade de cantar.

Genta Yamamoto, de 17 anos, diz estar entre os dispostos a fazer fila para comprar uma bolsa ou caneta com a imagem da primeira-ministra. Ainda não tem idade para votar (18 anos), mas leu um de seus livros e diz que ela lembra Shohei Ohtani.

Assim como o jogador, “ela é de certa forma invencível, com uma personalidade cativante e a capacidade de implementar políticas”, afirma.

Em outubro, Takaichi assumiu o comando de um Partido Liberal Democrático (PLD) enfraquecido, assolado pela inflação e pelo escândalo das “caixas-pretas”.

No entanto, a popularidade de seu governo permanece alta entre os jovens: entre 70% e 80% no mês passado, em comparação com 50% entre os maiores de 60 anos.

Seu apelo entre a Geração Z se deve mais ao “rejuvenescimento” que representa do que às suas posições políticas, analisa Kazuhisa Kawakami, professor de psicologia política da Universidade Reitaku.

Vinda de uma família comum, não de um clã político, ela rompe com práticas tradicionais, como festas regadas a álcool e banquetes.

“Ela mostrou aos eleitores como pode ser uma primeira-ministra”, destaca Kawakami.

Sua popularidade também é impulsionada por criadores de conteúdo que amplificam mensagens pró-Takaichi em plataformas de vídeo.

Uma análise do site especializado Senkyo Dot Com mostra que a grande maioria dos vídeos políticos recentes a apresenta de forma positiva, elogiando seu “sorriso angelical” ou seu desempenho em debates parlamentares.

Em contraste, vídeos sobre o principal partido de oposição, a Aliança Centrista para a Reforma, foram 80% negativos durante uma semana analisada em janeiro.

Mana Suzuki, um eleitor de 20 anos de Tóquio, lê jornais, mas reconhece que o YouTube e o TikTok também influenciam suas opiniões. “Embora eu não me interesse muito por política, vídeos pró-Takaichi aparecem o tempo todo. Quase ninguém a critica nos comentários”, diz.

Resta saber se esse entusiasmo será revertido em votos no domingo. Apesar do apoio a Takaichi, uma pesquisa do jornal Yomiuri revelou que apenas 33% das pessoas entre 18 e 39 anos planejam votar no PLD.

