Talibãs cortam telecomunicações em todo Afeganistão

As autoridades talibãs impuseram, nesta segunda-feira (29), uma interrupção nacional nas telecomunicações, semanas depois de terem cortado uma enormidade de cabos de fibra ótica em várias províncias para evitar o “vício”.

A conectividade era inferior a 1% dos níveis normais, segundo a Netblocks, uma organização que monitora a governança e a cibersegurança no mundo, que mencionou um “apagão total”.

Minutos antes disto acontecer, um funcionário do governo, que pediu anonimato, disse à AFP que o corte duraria “até nova ordem”.

“A conexão será cortada, ocorrerá gradualmente esta noite, serão desligados 8.000 ou 9.000 nós de telecomunicações”, acrescentou.

“Não há outro meio ou sistema de comunicação… O setor bancário, as alfândegas, tudo no país será afetado”, explicou.

A AFP perdeu contato com seu escritório em Cabul por volta das 17h45 locais (10h15 em Brasília), incluindo a conexão por celular.

As autoridades talibãs do Afeganistão iniciaram uma campanha contra a internet no início do mês e cortaram a conexão em várias províncias.

“Um apagão nacional de telecomunicações está ocorrendo agora”, indicou a Netblocks, que apontou que o incidente “parece corresponder à desconexão intencional do serviço”.

Em 16 de setembro, Attaullah Zaid, porta-voz provincial de Balkh, no norte, indicou nas redes sociais que a medida “foi tomada para evitar o vício”, mas que seriam implementadas “opções alternativas para atender às necessidades de conectividade”.

Naquela época, jornalistas da AFP constataram as mesmas restrições nas províncias de Badakhshan e Takhar, também no norte, e nas de sul, Kandahar, Helmand, Nangarhar e Uruzgan.

Em 2024, o governo talibã havia promovido a rede de fibra ótica como uma “prioridade” para aproximar o país do resto do mundo e tirá-lo da pobreza.

Desde que retornaram ao poder em 2021, os talibãs impuseram diversas restrições, de acordo com sua interpretação rigorosa da lei islâmica.

