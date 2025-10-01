Talibãs restabelecem telecomunicações em Cabul e outras províncias do Afeganistão

As redes móveis voltaram a funcionar nesta quarta-feira (1ª) em várias províncias do Afeganistão, incluindo a capital Cabul, 48 horas depois da suspensão das telecomunicações por parte do regime talibã.

Correspondentes da AFP informaram que também havia sinal de várias operadoras nas províncias de Kandahar, Khost, Ghazni e Herat.

À noite, centenas de afegãos tomaram as ruas de Cabul, onde buzinas soaram.

Sohrab Ahmadi, um entregador de 26 anos, disse que perdeu dois dias de trabalho porque não conseguia entrar em contato com seus clientes pelos aplicativos que usa para trabalhar.

“A cidade está viva novamente”, disse Mohamed Tawab Farooqi, gerente de um restaurante na capital.

Uma mulher, que pediu anonimato, expressou alegria por, com o retorno do acesso à internet, poder retomar as aulas online em um país cujo governo não permite que mulheres estudem além do ensino fundamental.

“Estou muito aliviada. Posso respirar de novo. As aulas online são a única esperança que resta para as jovens afegãs”, disse ela.

A confusão tomou conta do país na noite de segunda-feira, quando os serviços de telefonia móvel e internet foram interrompidos.

A maioria dos negócios ficou paralisada, incluindo bancos, correios e mercados, enquanto os hospitais tiveram que funcionar sem acesso aos prontuários dos pacientes.

O corte em massa ocorreu semanas após o governo começar a cortar as conexões de internet de alta velocidade em algumas províncias para evitar o “vício”, por ordem do líder supremo dos talibãs, Hibatullah Akhundzada.

Esta é a primeira vez que ocorre um apagão de telecomunicações dessa magnitude no país desde que os talibãs retornaram ao poder em 2021 e impuseram sua visão rigorosa da lei islâmica.

O governo talibã ainda não se pronunciou sobre o assunto.

