Tapeçaria de Bayeux chega a Londres para empréstimo histórico

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A Tapeçaria de Bayeux chegou nesta sexta-feira (10) ao Museu Britânico de Londres, onde permanecerá por um ano, após uma transferência histórica e sob rígida vigilância para proteger a frágil obra do século XI.

O tecido bordado, de quase 70 metros de comprimento, que descreve a conquista da Inglaterra por Guilherme, o Conquistador, em 1066, partiu de Bayeux, no oeste da França, na quinta-feira.

“É um momento único, fruto de um trabalho incansável e de um planejamento minucioso”, declarou à AFP o diretor do museu, Nicholas Cullinan, após receber a tapeçaria por volta das 3h00 (23h00 de Brasília, quinta-feira). A obra permanecerá em exposição de 10 de setembro de 2026 a 11 de julho de 2027.

A data da transferência foi mantida em sigilo. A tapeçaria viajou em um contêiner duplo especialmente desenvolvido para reduzir as vibrações durante seu transporte de caminhão até o Reino Unido, escoltada pelas forças de segurança.

A transferência foi financiada pelo Reino Unido por um valor não revelado.

Alguns especialistas e defensores do patrimônio na França temiam que a viagem provocasse uma deterioração irreversível em uma obra já fragilizada por 30 rasgos ainda não estabilizados e quase 10.000 furos. No fim de 2021, um estudo realizado por especialistas alertou para os “riscos adicionais” que um trajeto de mais de uma hora representaria para o bordado fino.

Delphine Christophe, diretora de Patrimônio e Arquitetura do Ministério da Cultura francês, que integrou o comboio atrás do caminhão que transportava a tapeçaria, garantiu que a transferência “transcorreu muito bem”.

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou o empréstimo sem precedentes em julho de 2025 para “revitalizar a relação cultural” com o Reino Unido, 10 anos após o Brexit.

“Sigamos construindo o futuro deste vínculo entre as duas margens do Canal da Mancha”, escreveu Macron em um artigo publicado nesta sexta-feira no jornal The Times.

Por se tratar de uma obra inacabada, Macron considera que é necessário “escrever o próximo capítulo, com um espírito de respeito, confiança e aliança renovada”.

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