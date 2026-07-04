Taylor Swift se casa em Nova York com presença de celebridades

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A rainha do pop Taylor Swift e o astro da NFL Travis Kelce, cujo extravagante casamento levou centenas de celebridades a Nova York, oficialmente se casaram, confirmou uma representante da cantora nesta sexta-feira (3).

O “casamento real” dos Estados Unidos causou comoção, ainda que tenha coincidido com o fim de semana do 250º aniversário da independência americana e a Copa do Mundo de futebol, tudo em meio a uma onda de calor em várias partes do país.

A expectativa era ainda maior porque os recém-casados não fizeram anúncios públicos sobre seus planos de casamento no Madison Square Garden. Além disso, teriam insistido que os convidados assinassem acordos de confidencialidade.

Mas a assessora de longa data de Swift, Tree Paine, quebrou o silêncio nesta sexta para detalhar uma cerimônia luxuosa e íntima, sem dizer exatamente quando eles se casaram.

“Taylor e Travis não tiveram damas de honra nem padrinhos. Em vez disso, o irmão dela, Austin Swift, foi o homem de honra de Taylor, e Jason Kelce foi o padrinho”, disse em comunicado. Jason é irmão do noivo e também foi jogador de futebol americano.

“A cerimônia reuniu ambas as famílias e foi celebrada por seu amigo Adam Sandler”, acrescentou Paine.

Ela disse que o traje usado pelo casal foi criado pela grife Christian Dior Haute Couture, enquanto os sapatos foram feitos sob medida pela Christian Louboutin. Swift usou joias da Cartier.

Pouco antes do anúncio, um telão do lado de fora do Garden exibiu a mensagem: “JUST&T MARRIED” (recém-casados), com T&T em referência a Taylor e Travis.

– Casamento do ano –

Durante quase três horas, os convidados foram chegando a pé ou dentro de carros com vidro fumê.

Atores como Ethan Hawke e Hugh Grant, assim como o cantor Benson Boone, foram vistos chegando ao local. As modelos Gigi Hadid e Karlie Kloss, o ator Bradley Cooper, a atriz Dakota Johnson e a cantora Camila Cabello foram fotografados na rua em trajes de festa.

As comemorações começaram ontem, com um jantar para 100 convidados no Madison Square Garden. Barreiras de segurança foram erguidas no entorno do local e uma tenda branca foi montada na entrada VIP, para impedir a visão da chegada dos convidados. Cortinas também foram instaladas nas janelas do estádio.

A cantora Selena Gomez compartilhou com seus 405 milhões de seguidores no Instagram uma foto em que aparecia com um vestido de festa.

Segundo a imprensa especializada, o casal presenteou os convidados com caixas de veludo preto que aparentemente continham uma taça de champanhe com diamantes.

Alguns moradores de Nova York mostraram-se incomodados com o evento. “Acho que já temos problemas suficientes. Os policiais, que tanto se esforçam para manter a paz e reduzir a criminalidade na cidade, não têm por que ficar ali parados”, criticou Natalie Reed. Ao meio-dia, a polícia fechou o entorno do local.

– Conto de Fadas –

Os “swifties”, como são conhecidos os fãs da cantora, lotaram vários pontos de Nova York, cidade que Taylor cita em várias de suas músicas.

“Ela é a maior dos Estados Unidos, é a nossa rainha, é tudo”, exaltou Alyssa Heinen, 24, moradora de Manhattan. “Estamos tão felizes por ela ter encontrado o amor de sua vida e por ele também ser alguém tão importante, que, para nós, é como um casamento real.”

A assessora da cantora informou que o casal doou nesta semana US$ 26 milhões (R$ 142 milhões) para diversas organizações sem fins lucrativos, principalmente em Nova York e em Kansas City, cidade onde Kelce atua.

Taylor revelou seu noivado em agosto do ano passado. Os fãs se encantaram com a ideia de um casamento de conto de fadas para a artista, que construiu sua carreira com canções de amor e desilusão.

Vencedora de 14 prêmios Grammy, Taylor teve um último ano estelar, com o sucesso do álbum “The Life of a Showgirl”, sua inclusão no Hall da Fama dos Compositores e uma nova música na trilha sonora de “Toy Story 5”.

Travis Kelce, que joga no Kansas City Chiefs, vai disputar sua 14ª temporada da Liga Nacional de Futebol Americano.

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