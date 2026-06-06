Tem alta cidadão americano que contraiu ebola na RDCongo
Um americano que contraiu ebola na República Democrática do Congo recebeu alta após 17 dias de tratamento antiviral, informou, neste sábado (6), o hospital alemão onde o paciente ficou internado.
O hospital público Charité de Berlim informou que o americano, que trabalhou como cirurgião para um grupo de missionários cristãos no país africano, e cinco familiares dele que estavam em quarentena, se encontram em “bom estado de saúde”.
Cerca de 500 casos de infecção pelo vírus ebola foram confirmados na África Central, onde aumenta a preocupação pela magnitude que a epidemia da febre hemorrágica poderia alcançar, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) em seu último balanço, neste sábado.
A epidemia atual foi declarada em 15 de maio no nordeste da República Democrática do Congo, mas acredita-se que o vírus já estivesse se espalhando de forma silenciosa há algum tempo.
Não há vacina ou tratamento aprovado contra a rara cepa de ebola responsável pela epidemia atual, denominada Bundibugyo.
O ebola, transmitido por contato próximo e através de fluidos corporais, matou mais de 15.000 pessoas na África nos últimos 50 anos.
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