Temperatura média do planeta ultrapassou o limite simbólico de 1,5º C

afp_tickers

5 minutos

O mundo sofreu um aumento de sua temperatura média de mais de 1,5°C nos últimos dois anos, o limite simbólico estabelecido pelo Acordo de Paris para combater a mudança climática, uma situação que exige uma “ação climática drástica”, segundo a ONU.

O ano de 2024 foi o ano mais quente já registrado desde que as estatísticas começaram em 1850, como já era previsto há meses, confirmou o observatório climático europeu Copernicus, dados posteriormente confirmados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).

“Temperaturas sem precedentes em 2024 exigem uma ação climática drástica em 2025”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres.

“Ainda há tempo para evitar o pior da catástrofe climática”, disse Guterres, mas os líderes devem “agir agora”.

É improvável que o novo ano quebre esses recordes novamente, mas o Gabinete de Meteorologia Britânico alertou que 2025 pode ser um dos três anos mais quentes já registrados no planeta.

Os dados também foram confirmados nos Estados Unidos por sua agência de oceanos e atmosfera (NOAA).

Em 2025, o cético em relação ao clima Donald Trump estará de volta ao poder, e os países também devem anunciar seus novos compromissos climáticos, atualizados a cada cinco anos, de acordo com o Acordo de Paris de 2015.

No entanto, os esforços para a redução de gases de efeito estufa estão diminuindo em alguns países ricos: apenas -0,2% nos Estados Unidos no ano passado, diz um relatório independente.

Segundo o Copernicus, em 2024 e na média entre 2023-2024, o aquecimento superou 1,5°C em comparação à era pré-industrial.

Isso não significa, porém, que o limite mais ambicioso do Acordo de Paris, que deve durar pelo menos 20 anos, tenha sido cruzado definitivamente, lembra Copernicus.

O aquecimento global atual não tem precedentes em pelo menos 120.000 anos.

É uma “advertência severa”, disse Johan Rockstrom, do Instituto Potsdam, que pesquisa o impacto da mudança climática.

“Estamos vivenciando os primeiros impactos de um mundo a +1,5º C”, disse.

Os incêndios devastadores na região de Los Angeles, que deixaram pelo menos dez mortos e milhares de casas queimadas, coincidiram com essas previsões alarmantes.

– “Advertência” –

Outros desastres agravados pela mudança climática surgiram nos últimos meses: 1.300 mortos em ondas de calor extremo na peregrinação a Meca em junho, inundações históricas na África e na Espanha, furacões violentos nos Estados Unidos e no Caribe.

Em termos econômicos, desastres naturais causaram 320 bilhões de dólares (1,9 trilhão de reais) em prejuízos no mundo todo, de acordo com a seguradora Munich Re.

Restringir o aquecimento a 1,5°C em vez de 2°C, o limite mais alto do Acordo de Paris, reduziria significativamente suas consequências mais catastróficas, segundo o IPCC, o painel de especialistas climáticos da ONU.

“Cada ano da última década foi um dos dez mais quentes já registrados”, alertou Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudança Climática (C3S) do Copernicus.

Os oceanos, que absorvem 90% do excesso de calor causado pela humanidade, também continuaram seu superaquecimento, atingindo um recorde no ano passado.

A média anual de suas temperaturas na superfície, excluindo as áreas polares, atingiu o nível inédito de 20,87° C, quebrando o recorde de 2023.

– “Em nossas mãos” –

Além dos impactos imediatos das ondas de calor marinhas sobre os corais e peixes, esse superaquecimento duradouro dos oceanos, o principal regulador do clima da Terra, afeta as correntes marinhas e atmosféricas.

Mares mais quentes liberam mais vapor de água na atmosfera, fornecendo energia adicional para tufões, furacões e tempestades.

O Copernicus observa, portanto, que o nível de vapor de água na atmosfera também atingiu um recorde em 2024, aproximadamente 5% acima da média de 1991-2020.

No ano passado, o mundo testemunhou o fim do fenômeno natural El Niño, que induz ao aquecimento global e aumento de eventos extremos, e uma transição para condições neutras ou o fenômeno oposto, La Niña.

A Organização Meteorológica Mundial alertou em dezembro que este fenômeno seria “curto e de baixa intensidade” e insuficiente para compensar os efeitos da mudança climática.

“O futuro está em nossas mãos: ações rápidas e decisivas ainda podem mudar a trajetória do nosso clima futuro”, enfatiza Carlo Buontempo, diretor do C3S.

A COP29 de novembro, em Baku, a última grande conferência climática da ONU, terminou com apenas uma nova meta para o financiamento climático e permaneceu quase em silêncio sobre as ambições de redução de gases de efeito estufa e, em particular, a eliminação de combustíveis fósseis.

bl-np/jz/an/jc/aa