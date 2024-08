Tempestade Debby provoca quatro mortes e alerta de ‘inundações catastróficas’ no sudeste dos EUA

Após deixar quatro mortos em sua passagem pela Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, a tempestade tropical Debby chegou à Geórgia na segunda-feira (5) e ameaça provocar “inundações catastróficas”.

Duas vítimas, uma motorista de 38 anos e um jovem de 12 anos que viajavam juntos em um automóvel, morreram em um acidente no condado de Dixie, no noroeste da Flórida, na noite de domingo.

A mulher perdeu o controle do veículo devido às más condições climáticas e colidiu com uma barreira de proteção, indicaram as autoridades locais.

Em outro acidente de trânsito, um homem de 64 anos colidiu seu caminhão contra um muro e, após a cabine se soltar, caiu em um canal perto de Tampa, onde os serviços de emergência encontraram seu corpo.

A quarta vítima era um adolescente de 13 anos que estava na casa rodante de sua família, quando uma árvore derrubada pela tempestade o esmagou.

Debby tocou terra na Flórida como um furacão de categoria 1 – em uma escala de 5 – antes de enfraquecer e se tornar uma potente tempestade tropical.

A tempestade seguiu em direção à Geórgia durante a noite e deverá se afastar do litoral de se aproximar novamente da costa da Carolina do Sul na quinta-feira, segundo o boletim mais recente do Centro Nacional de Furacões (NHC).

“Este é um risco de nível 4 em 4 de chuvas excessivas”, disse Michael Brennan, diretor do NHC, à imprensa.

“Vai provocar um evento prolongado de chuvas extremas com potencial para inundações catastróficas nas partes costeiras da Geórgia, Carolina do Sul, seguindo até a Carolina do Norte”, afirmou.

Os governadores da Geórgia e da Carolina do Sul declararam estado de emergência. Segundo o NHC, na segunda-feira à noite, a tempestade tinha ventos máximos sustentados de 75 km/h, enquanto avançava pela Geórgia, que emitiu alerta a possibilidade de inundações perigosas.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, informou que 250 mil moradores do estado ficaram sem energia elétrica após a passagem da tempestade Debby.

“Por favor, tenham muito cuidado ao sair”, disse, antes de explicar, no entanto, que os ventos da tempestade não foram tão prejudiciais quanto os de outros furacões que atingiram a Flórida.

– Estado de emergência –

Debby impactou a região chamada Big Bend, uma área pouco povoada que liga a península da Flórida ao restante dos Estados Unidos, e que já sofreu no ano passado os embates do furacão Idalia, de categoria 3.

O presidente americano, Joe Biden, aprovou declarações de emergência para a Flórida, Carolina do Sul e Geórgia, o que permite a liberação de ajuda federal em caso de desastre provocado por tempestade.

DeSantis também acionou a Guarda Nacional de seu estado, com mais de 3 mil agentes mobilizados para ajudar na resposta ao fenômeno.

O NHC prevê que Debby provocará “chuvas potencialmente históricas” de até 70 centímetros nas próximas horas. A tempestade, no entanto, está perdendo força após tocar o solo com velocidades sustentadas de 130 km/h.

As autoridades ordenaram saídas obrigatórias em parte do condado de Citrus, na Flórida, e outros receberam ordens de saída voluntária.

A vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata às eleições presidenciais de novembro, adiou eventos na Carolina do Norte e na Geórgia esta semana devido à tempestade.

A maré provocada por Debby também permitiu que a apreensão por parte da Patrulha de Fronteira de 25 pacotes de cocaína avaliados em quase um milhão de dólares, que a tempestade arrastou para a costa da Flórida.

De acordo com as previsões da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), a temporada de furacões deste ano no Atlântico – que vai de junho a novembro – promete ser particularmente agitada devido à elevada temperatura oceânica que aumenta a intensidade dessas tempestades.

