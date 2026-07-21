Tempestade tropical atinge noroeste do estado da Flórida

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A tempestade tropical Bertha atingiu nesta terça-feira (21) o noroeste do estado americano da Flórida, onde estão previstas inundações no litoral, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

A segunda tempestade desta temporada no Atlântico se encontrava cerca de 145 km a sudoeste de Panama City, com ventos máximos sustentados de 96 km/h, e se dirigia ao oeste. Ela deve começar a perder força amanhã.

Alertas de tempestade tropical permaneciam em vigor para partes da Flórida e da Louisiana. Bertha pode produzir de 5 a 10 cm de chuva, com acumulados isolados de mais de 15 cm até quinta-feira, do oeste da Flórida ao sul da Louisiana, com risco de enchentes repentinas, principalmente em áreas urbanas.

A temporada de furacões no Atlântico, que se estende de 1º de junho a 30 de novembro, deve ser mais fraca neste ano, devido ao retorno de condições do fenômeno El Niño que reduzem a atividade de furacões nessa região. Uma temporada costuma ter em média 14 tempestades nomeadas e 7 furacões, incluindo 3 furacões de grande intensidade.

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