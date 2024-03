Temporal deixa ao menos 7 mortos no Estado do Rio de Janeiro

2 minutos

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Ao menos 7 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio de Janeiro nas últimas horas, segundo informado pelo Corpo de Bombeiros do Estado e pelas defesas civis municipais neste sábado.

Quatro mortes ocorreram após uma enxurrada derrubar casas em um bairro do município de Petrópolis, região serrana do Estado. No local, 5 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros.

Na cidade vizinha de Teresópolis, uma pessoa morreu após o desabamento de uma casa na Comunidade da Coreia, onde ainda há uma vítima soterrada. Duas pessoas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a Defesa Civil, um homem morreu após ser atingido por um raio em uma praia da cidade de Arraial do Cabo, na região dos Lagos.

O motorista de um caminhão também morreu afogado após o veículo cair em um rio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Neste verão, fortes temporais em janeiro e fevereiro provocaram a morte de mais de 20 pessoas no Estado do Rio de Janeiro.

As autoridades do Rio permanecem em alerta até domingo, quando se espera que a frente fria se afaste do Estado. Os modelos meteorológicos indicam a possibilidade de até 500 milímetros de chuva em determinadas regiões fluminenses durante a passagem da frente fria, bem acima da média histórica para o período.

A cidade e o Estado decretaram ponto facultativo na sexta-feira para evitar o deslocamento de pessoas e a exposição a riscos. “Vou pedir às pessoas para não se empolgarem, vai ser um dia mais tranquilo, mas deve voltar a chover a noite… Temos que estar preparados para surpresas, como no caso de Petrópolis, cuja previsão era de 50 milímetros ontem a noite e bateu 150. O alerta se mantém e as pessoa devem evitar deslocamentos”, disse o prefeito da capital, Eduardo Paes, em uma rede social neste sábado.

Desde o início do temporal, na sexta-feira, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já resgataram cerca de 100 pessoas no Estado do Rio.