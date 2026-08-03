Aeroporto de Zurique acelera recuperação e alcança nível histórico de operações

O Aeroporto de Zurique regista um novo aumento no número de voos em julho. Keystone-SDA

O Aeroporto de Zurique continuou extremamente movimentado em julho. Apesar das tensões geopolíticas em curso, o número de voos foi, mais uma vez, superior ao registrado no ano anterior. Isso significa que a tendência observada nos meses anteriores continua inalterada.

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Um total de 26.129 pousos e decolagens foi registrado em julho. Isso representa um aumento de 4,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo uma análise publicada pela agência AWP nesta segunda-feira. Apenas no primeiro semestre de 2026, o número de movimentos aéreos já havia aumentado 3,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O dia mais movimentado foi 10 de julho, com 900 pousos e decolagens. Desde o início do conflito entre Irã e Israel, no fim de fevereiro, o volume de tráfego no Aeroporto de Zurique vem aumentando de forma constante mês após mês.

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Entre janeiro e julho, o número de pousos e decolagens subiu 4% em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando 157.418 movimentos. Isso representa apenas cerca de 100 operações a menos do que em 2019, o último ano antes da queda provocada pela pandemia de Covid-19.

Os números são baseados em estatísticas atualizadas diariamente e abrangem todos os voos realizados sob regras de voo por instrumentos. Isso inclui voos regulares, de carga, executivos e privados. Os dados são considerados um indicador da tendência do tráfego aéreo, mas podem diferir dos números de passageiros devido à taxa de ocupação e ao tamanho das aeronaves.

Os dados detalhados de passageiros e de tráfego referentes a julho serão divulgados em 12 de agosto.

Adaptação: Fernando Hirschy

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