Terra natal de Giorgio Armani celebra funeral privado do estilista

O funeral privado do estilista italiano Giorgio Armani, que faleceu na quinta-feira aos 91 anos, foi realizado nesta segunda-feira (8) em um vilarejo no norte da Itália, onde o gigante da moda cresceu.

Alguns curiosos se aproximaram do local da cerimônia, na cidade de Rivalta, para ver o carro fúnebre passar.

“Eu fico muito emocionada que sua vida, que foi tão importante para todos, termine aqui, onde tudo começou, na cidade que ele tanto amava. Eu gosto de lembrá-lo assim, que permaneça aqui conosco”, declarou à AFP Romina Bozza, de 55 anos.

O acesso à cerimônia, no entanto, foi reservado a convidados selecionados, familiares e amigos íntimos, entre os quais estavam seu sobrinho Andrea Camerana e Pantaleo Dell’Orco, braço direito e companheiro do estilista.

Giorgio Armani, dono de um império de luxo avaliado em bilhões de euros, desejava um funeral privado.

A cerimônia desta segunda-feira ocorreu na igreja de San Martino na cidade ao sul de Milão, onde o gigante da moda passou uma parte de sua infância.

Seus restos mortais serão enterrados na capela familiar dessa localidade, onde já descansam sua mãe María, seu pai Ugo e seu irmão Sergio, segundo a imprensa local. O Corriere della Sera indicou que será cremado e suas cinzas serão enterradas na quarta-feira.

O grupo Armani fechou suas lojas às 15h nesta segunda-feira, em sinal de luto. O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, também decretou um dia de luto na capital econômica italiana nesta segunda-feira, assim como a prefeita de Piacenza, Katia Tarasconi.

Ao longo do fim de semana, cerca de 15.000 pessoas se despediram do estilista italiano na capela ardente aberta na sede do grupo em Milão, informou um de seus porta-vozes à AFP.

O estilista nasceu em 1934 em Piacenza, a alguns quilômetros de Rivalta, em uma família modesta de origem armênia.

Embora tenha desenvolvido a maior parte de sua carreira em Milão, visitava com frequência Rivalta, onde o restaurante local, Antica Locanda del Falco, guarda boas lembranças de suas visitas, incluindo as degustações de sua massa tortelli.

Sua proprietária, Sabrina, prestou homenagem ao estilista em uma publicação no Instagram, onde o descreveu como um “extraordinário criador de beleza”.

