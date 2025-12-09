Terremoto de magnitude 7,6 deixa ao menos 30 feridos no Japão

Pelo menos 30 pessoas foram reportadas como feridas nesta terça-feira (9, data local) após o forte terremoto de magnitude 7,6 que sacudiu o litoral norte do Japão, onde foram registradas várias ondas de tsunami de até 70 centímetros, informou a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.

O tremor foi registrado às 23h15 de segunda-feira (11h15 em Brasília) em frente a Misawa, na costa norte do arquipélago, a uma profundidade de 53 km, e elevou as possibilidades de novos tremores fortes nos próximos dias, segundo a Agência Meteorológica japonesa (JMA, na sigla em inglês).

Takaichi indicou que foram registrados 30 feridos pelo terremoto e pediu à população que tomasse medidas de proteção em caso de novas réplicas.

Entre os feridos há uma pessoa com lesões graves na ilha de Hokkaido (norte), indicou a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres, que recomendou a evacuação de 28 mil pessoas.

A JMA emitiu inicialmente um alerta de tsunami, mas o suspendeu horas mais tarde.

Declarou, ainda, que várias ondas, de até 70 centímetros, chegaram posteriormente ao litoral.

A emissora pública NHK citou um funcionário de um hotel na cidade de Hachinohe, em Aomori, que afirmou que houve alguns feridos. Imagens ao vivo mostraram cacos de vidro espalhados pelas ruas.

Residentes de Hachinohe fugiram de suas casas para se refugiar na prefeitura, segundo a NHK.

O terremoto também foi sentido no centro urbano de Sapporo, onde os alarmes soaram nos celulares para alertar os moradores.

Um repórter da NHK em Hokkaido descreveu um tremor horizontal de cerca de 30 segundos que o impediu de permanecer de pé.

A agência meteorológica havia alertado que era esperado um tsunami de até três metros na costa do Pacífico do Japão.

O porta-voz do governo Minoru Kihara instou os residentes a permanecerem em um local seguro até que o alerta fosse suspenso.

– Sem ‘anomalias’ em usinas nucleares –

Kihara afirmou que não havia recebido “relatos de anomalias” nas duas usinas nucleares do norte do Japão, e acrescentou que investigações estavam sendo realizadas em outras instalações nucleares.

Em 2011, um terremoto de magnitude 9,0 provocou um tsunami que deixou 18.500 mortos ou desaparecidos e causou uma devastadora fusão na central nuclear de Fukushima.

Pouco depois do tremor desta segunda, a Tohoku Electric Power disse em uma publicação no X que os sistemas de segurança de sua usina nuclear de Higashidori, em Aomori, e de sua central de Onagawa, na região de Miyagi, não apresentaram nenhuma anormalidade.

O Japão está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica.

O arquipélago, lar de cerca de 125 milhões de pessoas, registra aproximadamente 1.500 tremores por ano. A grande maioria é leve, embora os danos causados variem dependendo de sua localização e profundidade abaixo da superfície terrestre.

Os terremotos são extremamente difíceis de prever, mas, em janeiro, um painel governamental aumentou ligeiramente sua estimativa sobre a chance de um tremor significativo na fossa de Nankai, em frente ao arquipélago japonês, nos próximos 30 anos, situando-a entre 75% e 82%.

