Terremoto de magnitude 7 sacode a costa sul do Peru e deixa 8 feridos

Um terremoto de magnitude 7 registrado nesta sexta-feira (28) depois da meia-noite na costa sul do Peru, no departamento de Arequipa, causou pelo menos oito feridos e danos leves, segundo as autoridades peruanas.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 42 km por volta das 00h36, horário local (02h36 no horário de Brasília), a cerca de 8 km da costa de Caravelí, 780 km ao sul de Lima, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

Por sua vez, o USGS dos Estados Unidos atribuiu ao terremoto uma magnitude de 7,2 e descartou o risco de um tsunami.

O terremoto causou oito feridos, cinco deles em Ica e três em Acari, indicou nesta sexta-feira(28) o Ministério da Saúde peruano em sua conta na rede social X.

“Em #Ica, foram atendidos cinco feridos, quatro no Hospital Ricardo Cruzado Rivarola e um no Hospital Regional de Ica”, disse o ministério, acrescentando que “o Centro de Saúde Acarí prestou atendimento ambulatorial a três feridos leves”.

A Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha emitiu inicialmente um alerta de tsunami, que posteriormente foi levantado pelas autoridades peruanas.

O abalo foi sentido em Lima e em grande parte da costa sul e central do Peru.

A 41 km do epicentro está a cidade de Chala, com cerca de 10.000 habitantes, e também está localizada na área de Yauca, com uma população de 2.000 pessoas.

O prefeito de Yauca, Juan Aranguren, descreveu à rádio RPP que em sua cidade “há alguns muros de casas que caíram” e que a rodovia Pan-Americana que passa pela área foi afetada com algumas rachaduras.

“As crianças choravam, o terremoto foi forte”, disse um morador.

– Tsunami descartado –

“Desejo transmitir tranquilidade. O terremoto passou, estamos fazendo as primeiras avaliações e até agora não há vítimas fatais a lamentar”, disse o chefe de gabinete Gustavo Adrianzén, em nome do governo, à rádio RPP.

“Descartamos qualquer alerta de tsunami. Está descartado um possível tsunami”, frisou.

O chefe do IGP, Hernando Tavera, destacou que foi “uma movimentação bastante intensa do terreno que fez com que a população abandonasse suas casas”.

O responsável esclareceu que o alerta de tsunami emitido poucos minutos depois do sismo foi uma medida preventiva dado que o epicentro ocorreu no mar.

Nesta sexta-feira (28), o governo regional de Arequipa anunciou a suspensão das aulas em toda a província de Caravelí, em uma medida preventiva.

O Peru, com cerca de 33 milhões de habitantes, está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste da América e do leste da Ásia.

Nestas regiões registra-se a maior atividade sísmica do mundo, com pelo menos uma centena de sismos perceptíveis à população por ano.

